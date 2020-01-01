В центре Владивостока сожгли символ 2020 года

В центре Владивостока вандалы сожгли фигуру мыши символ 2020 года, фигуру мыши стоимостью 677 тыс. рублей, сообщили в мэрии города.
«Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», – рассказали в администрации Владивостока, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате действий вандала пострадала та же фигура, которую ранее в декабре снес дрифтер на автомобиле Subaru Forester.
Тогда правоохранители задержали водителя автомобиля, им оказался 19-летний молодой человек. Экспертиза показала, что он был в трезвом состоянии, когда совершил наезд на фигуру.
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