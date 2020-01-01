Синоптик пообещал похолодание в Москве и области

01.01.2020, 12:05, Новости дня

Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил похолодании 1 января в Москве и Московской области.

«В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода», – сообщил синоптик в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в столице похолодает до минус – 2 минус 4 градусов, в Московской области температура будет колебаться от нуля до минус 5 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться, оно вернется к нормальным показателям до 745 миллиметров ртутного столба, отметил Тишковец.



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