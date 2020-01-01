Минимальный возраст набора в патрульную полицию Украины снизили до 18 лет

Возраст приема в патрульную полицию Украины снизили до 18 лет. Об этом говорится в объявлении о вакансиях на сайте полиции.

Указано, что кандидату должно быть от 18 до 40 лет, он должен быть гражданином Украины с полным общим, средним или высшим образованием и иметь водительское удостоверение категории B или быть готовым к обучению вождению. Также кандидаты должны свободно владеть украинским языком.

В полиции сообщили, что сейчас открыто 2710 вакансий в 37 украинских городах.

Ранее минимальный возраст приема в патрульные в Украине составлял 20 лет.

В декабре 2019 года заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что штат патрульной полиции в Киеве недоукомплектован на 34%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Брюсселе полиция за новогоднюю ночь провела 185 административных и 26 судебных арестов. Об этом сообщает RTBF. За ночь граждане города сожгли около 20 автомобилей и скутер. Один человек получил серьезное ранение ножом и его жизнь находится в опасности. В результате обрушения балкона пострадали пять человек. Двое полицейских были ранены во время службы, но после […]