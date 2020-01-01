В РФ снизили беспошлинный порог покупок в заграничных интернет-магазинах

Беспошлинный порог покупок в зарубежных интернет-магазинах с 1 января 2020 года снизился до 200 евро, ранее беспошлинный лимит составлял 500 евро.

Решение о снижении порога принято Евразийской экономической комиссией, оно будет действовать на территории ЕАЭС, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, передает РИА «Новости».

Теперь покупателям при заказе товаров за границей стоимостью свыше 200 евро или весом боле 31 килограмма необходимо будет уплатить пошлину в размере 15% от превышения части стоимости, но не менее двух евро за килограмм.

В случае покупки за 300 евро покупателю необходимо будет уплатить 15% от 100 евро – то есть 15 евро, сообщала Федеральная таможенная служба России.

В случае превышения веса, например, если посылка будет весить 35 килограммов, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с четырех килограммов) и составит восемь евро.

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