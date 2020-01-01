Мнение: Чиновники и бизнесмены

Российское начальство, в широком смысле слова, состоит из людей пяти типов. Во-первых, это бесполезный балласт — работающие пенсионеры наоборот, которые по возрасту до пенсии ещё не дожили, но напрягаться на работе уже перестали. Такого балласта много и в бизнесе, и на госслужбе, при этом к полезной деятельности обычно балласт непригоден. Даже если подобный «пенсионер» и обладает какими-то навыками, он навряд ли захочет выходить из спячки, если только речь не зайдёт об угрозе серьёзно пострадать лично: потерять сытую должность или большие деньги.

Второй распространённый тип — приятные люди. Они отлично ориентируются в обезьяньей иерархии коллектива и знают, с кем надо дружить, а от кого лучше держаться подальше. Сами приятные люди, как правило, если и умеют что-то делать, то только разные милые мелочи, типа приготовления вкусных шашлыков. Приятные люди бывают полезны, когда надо собрать команду, и бывают довольно вредны, когда надо собрать команду из хороших специалистов, безжалостно вычёркивая из команды «родных человечков», которые пытаются пролезть туда по блату. Приятные люди склонны или окружать себя сворой бесполезных тусовщиков и бездельников, или, в лучшем случае, бессмысленно расходовать своё и чужое время на бесконечные разговоры ни о чём.

Третий тип — формалисты. Формалисты работают, как школьные отличники: дословно выполняют задание учителя. Четыре клеточки слева, пять клеточек справа, три страницы текста про бобров на основе рассказов Виталия Бианки. Да, господин учитель, я и сам вижу, что моё сочинение читать невозможно: какая-то унылая, бессвязная ерунда. Но ведь я выполнил все ваши требования-то идеально, почерк красивый, орфографических ошибок нет. Будьте любезны, поставьте пятёрку! Формалисты очень полезны и на госслужбе, и в бизнесе. Пока ваш тыл прикрывает такой формалист, вы можете быть спокойны за свою задницу: никакая проверка не подкопается, если оформлением дурацких бумажек и отчётов занят поверхностный зануда, которого в школе любили учителя. К реальной работе, разумеется, формалисты непригодны: они просто не понимают, чем отличается «сделать ради галочки» от «сделать хорошо».

Четвёртый тип — штурмовики. Они умеют брать крепости, решать сложные задачи и укладываться при этом в жёсткие дедлайны. На таких штурмовиках держится любое государство и любой крупный бизнес — это те самые ребята, которым поручают самые ответственные дела. Исторический пример — граф Пётр Клейнмихель, который строил железные дороги при Николае I: грубыми и жестокими методами, но с замечательной быстротой. Позже именно такой тип личности стал основой советского стиля управления — большевики справедливо считали, что у них нет иного способа управлять государством, кроме как опираться на людей, способных любой ценой «давать план».

Недостатки штурмовиков вытекают из их достоинств. Их девиз — «лес рубят, щепки летят». Если поручить проверенному штурмовику построить завод за три года, он, вероятно, выполнит ваше поручение. Тем не менее, далеко не факт, что вы не схватитесь за сердце, когда осознаете, сколько древесины было потрачено на «щепки»: возможно, вам долго ещё придётся разгребать последствия резких решений, принятых в ходе строительства.

Пятый тип — бизнесмены. Как и штурмовики, они тоже умеют решать сложные задачи, однако при этом помнят ещё и о деньгах. Там, где штурмовик скажет: «плевать на деньги, руби, нам надо успеть к пятнице», бизнесмен отдаст другую команду: «погоди, рубить не надо, лучше опоздаем на два дня, но зато уложимся в бюджет». Из всех пятерых типов только бизнесмен способен действовать самостоятельно, без команды сверху. У бизнесмена есть встроенный компас: правильные решения приносят ему прибыль, неправильные решения приводят к убыткам. Это позволяет даже посредственным бизнесменам легко обгонять талантливых чиновников, когда речь идёт не о том, чтобы получить финансирование или красиво отчитаться о «проделанной» работе, а о том, чтобы развернуть какой-нибудь реальный проект.

Теперь, когда мы осмотрели эти пять типов, можно ответить на два вопроса, которые бизнесмены часто задают в интернете.

Чаще всего спрашивают, почему крупные контракты на строительство разных огромных объектов поручают обычно одним и тем же людям. Ответ: потому что у этих людей есть репутация, потому что известно, что эти люди задачу выполнят. Неидеально, но выполнят. А если поручить строительство случайному Василию Пупкину, «хорошему человеку», он почти наверняка завалит дело, и будет потом стыдливо разводить руками перед телекамерами — дескать, рубите мне голову, я пытался, но не получилось. Государство на такой риск идти не хочет, и я высшее руководство страны понимаю. Государству не нужна лукавая голова Василия Пупкина, (которую оно всё равно не может отрубить по закону), государству нужен тот объект, который оно заказывало.

Второй вопрос — почему у обычных бизнесменов не складываются отношения с чиновниками, хотя они, вроде как, делают полезные для страны или города вещи, и вполне могли бы помочь. Ответ: всё дело в том, что среди чиновников обычно просто нет тех, кто был бы заинтересован в классической экономии денег на закупке качественных товаров по низким ценам.

Вспомним ещё раз классификацию из моего поста. Деловых людей, которые сравнивают предложения с калькулятором в руках, среди чиновников мало: у нормальных бизнесменов сейчас нет стимулов идти на госслужбу, чтобы заниматься там тяжёлой работой за небольшие деньги, да ещё и выслушивать от журналистов с блогерами, какие они теперь жулики и воры.

«Штурмовики», которым надо любой ценой выполнить задачу и уложиться в дедлайн, среди чиновников есть, но они, во-первых, работают по большей части на федеральном уровне, а во-вторых, им обычно надо всё срочно, вот прям вчера, и соотношение цена-качество их не слишком-то сильно интересует. Для «балласта» незнакомый бизнесмен — досадная помеха, «формалистов» же интересует не качество товара, а качество отчёта, который они сдадут начальству.

Таким образом, если бизнесмен хочет наладить нормальные рабочие связи с чиновниками, ему только и остаётся, что дружить с «приятными людьми», со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.

Государство знает об этой проблеме и пытается решать её, устраивая системы электронных тендеров: с их помощью многие бизнесмены вполне успешно продают свои товары государству, вообще не вступая ни с кем ни в какие отношения и переговоры. Где-то чиновники, будучи живыми и разумными людьми, сами пытаются внедрять современные методы управления, подтягиваться до лучших бизнес-практик.

Качество госуправления в России стало за последние двадцать лет значительно лучше. Несмотря на это опытные люди при слове «государство» сразу делают в голове отметку — мы вступаем в опасную зону. Когда речь идёт о работе с государством, о работе с действующими чиновниками или с людьми, которые долго проработали на госслужбе, нужно обязательно подстраховываться, закладывать в бюджеты проектов большие резервы и по времени, и по деньгам.

PS. Это шестьдесят третья статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

http://olegmakarenko.ru/tag/Размышления о ведении бизнеса в России

Источник: Место для дискуссий

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