Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова

Благодаря Андрею Малахову в

2019 году вся Россия узнала о 53-летней состоятельной москвичке Светлане

Сафиевой. В «Прямом эфире» женщина утверждала, что король российской поп-сцены Филипп

Киркоров – отец тройняшек, которых она носит под сердцем.

После выяснилось, что

Сафиева имеет множество соматических заболеваний и психический недуг. Доктора,

обследовавшие Светлану, заподозрили у нее шизофрению. «Это длительно

нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью с

сопутствующими заболеваниями в виде гипертонии и сахарного диабета», —

говорили медики.

После выхода эфира редакцию программы, устроившую жуткую вакханалию, раскритиковали. Сценаристов шоу и Андрея Малахова обвинили в «безумии».

Стоит

отметить, что появление на телевидении стало для «беременной» от Киркорова

мощнейшим стрессом. Спустя несколько недель Светлана

Сафиева была госпитализирована и скончалась от инсульта.

Интересно, что Андрей Малахов

после кончины богатой москвички не перестал делать на ней деньги. На радость

телевизионщикам выяснилось, что Светлана – жена покойного миллиардера,

владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетов

за рубежом. В дальнейшем

в студии «Прямого эфира» несли трудовую вахту мошенники, выдающие себя за

наследников несчастной.

Жадный до рейтингов Андрей Малахов

не мог пройти мимо трагедии с певицей Юлией Началовой. Вокалистка

умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней женщины, по предварительным данным,

стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга.

Незадолго до кончины Началова натерла ногу, в ранку попала инфекция, которая развилась

в гангрену. Юле хотели ампутировать ногу из-за заражения крови, но ослабленный

организм не выдержал.

После смерти вокалистки

шоумен экстренно собрал в своей студии друзей артистки. В центре внимания в тот

вечер оказалась Анна Исаева – пресс-секретарь умершей звезды. Кончина

подопечной подарила Анне известность. Зрители были в шоке от отношения теледеятелей к трагическому событию. Происходящее назвали пляской на костях. Прощание с Юлией Началовой

превратили в шоу.

Громким скандалом закончились

для Андрея Малахова выпуски шоу «Прямой эфир» посвященные эскорту. В студии

обсуждались слухи о том, что некоторые российские звезды оказывают интим-услуги

за деньги.

Для заставки скандального выпуска использовали фото певицы Ольги

Серябкиной, рядом со снимком разместили расценки. Оскорбленная звезда пригрозила иском в

суд. Артистка Наталья Рудова, фигуру которой показали в эфире, призвала

общественность объединиться и закрыть набившую оскомину программу.

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