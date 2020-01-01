Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова

01.01.2020, 11:37, Разное

Благодаря Андрею Малахову в
2019 году вся Россия узнала о 53-летней состоятельной москвичке Светлане
Сафиевой. В «Прямом эфире» женщина утверждала, что король российской поп-сцены Филипп
Киркоров – отец тройняшек, которых она носит под сердцем.

После выяснилось, что
Сафиева имеет множество соматических заболеваний и психический недуг. Доктора,
обследовавшие Светлану, заподозрили у нее шизофрению. «Это длительно
нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью с
сопутствующими заболеваниями в виде гипертонии и сахарного диабета», —
говорили медики.

После выхода эфира редакцию программы, устроившую жуткую вакханалию, раскритиковали. Сценаристов шоу и Андрея Малахова обвинили в «безумии».

Стоит
отметить, что появление на телевидении стало для «беременной» от Киркорова
мощнейшим стрессом. Спустя несколько недель Светлана
Сафиева была госпитализирована и скончалась от инсульта.

Интересно, что Андрей Малахов
после кончины богатой москвички не перестал делать на ней деньги. На радость
телевизионщикам выяснилось, что Светлана – жена покойного миллиардера,
владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетов
за рубежом. В дальнейшем
в студии «Прямого эфира» несли трудовую вахту мошенники, выдающие себя за
наследников несчастной.

Жадный до рейтингов Андрей Малахов
не мог пройти мимо трагедии с певицей Юлией Началовой. Вокалистка
умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней женщины, по предварительным данным,
стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга.
Незадолго до кончины Началова натерла ногу, в ранку попала инфекция, которая развилась
в гангрену. Юле хотели ампутировать ногу из-за заражения крови, но ослабленный
организм не выдержал.

После смерти вокалистки
шоумен экстренно собрал в своей студии друзей артистки. В центре внимания в тот
вечер оказалась Анна Исаева – пресс-секретарь умершей звезды. Кончина
подопечной подарила Анне известность. Зрители  были в шоке от отношения теледеятелей к трагическому событию. Происходящее назвали пляской на костях. Прощание с Юлией Началовой
превратили в шоу.

Громким скандалом закончились
для Андрея Малахова выпуски шоу «Прямой эфир» посвященные эскорту. В студии
обсуждались слухи о том, что некоторые российские звезды оказывают интим-услуги
за деньги.

Для заставки скандального выпуска использовали фото певицы Ольги
Серябкиной, рядом со снимком разместили расценки. Оскорбленная звезда пригрозила иском в
суд. Артистка Наталья Рудова, фигуру которой показали в эфире, призвала
общественность объединиться и закрыть набившую оскомину программу.



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