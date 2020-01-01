Папа римский ударил женщину на площади Святого Петра

01.01.2020, 11:37, Новости дня

Папа римский Франциск ударил женщину по руке в ходе общения с верующими на площади Святого Петра, инцидент сняли на видео и опубликовали в Сети.

Женщина попыталась ухватить понтифика за руку из-за заграждения, в ответ Франциск несколько раз ударил ее по руке.

Видеозапись опубликована в Twitter CBS News.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd

— CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.

 

После инцидента в ситуацию вмешались охранники папы римского.

В марте 2019 года понтифик сообщал, что не дает целовать свою руку верующим во время церемонии, поскольку заботился об их здоровье.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 2019 год засвидетельствовал глубокую травму, которую переживает Украина. Две безуспешные революции и затяжная война с Россией, без перспективы победы, отразились на результатах президентских и парламентских выборов. После завершения кампаний накал общественных страстей ничуть не утих и в чем-то даже усилился. Мы это увидели по реакции на разведение сил, обе операции по обмену пленными, аресты по […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика