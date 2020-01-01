Папа римский ударил женщину на площади Святого Петра

Папа римский Франциск ударил женщину по руке в ходе общения с верующими на площади Святого Петра, инцидент сняли на видео и опубликовали в Сети.
Женщина попыталась ухватить понтифика за руку из-за заграждения, в ответ Франциск несколько раз ударил ее по руке.
Видеозапись опубликована в Twitter CBS News.
NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd
— CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.
После инцидента в ситуацию вмешались охранники папы римского.
В марте 2019 года понтифик сообщал, что не дает целовать свою руку верующим во время церемонии, поскольку заботился об их здоровье.
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