«Побед вам и нам». Игроки сборной Украины по футболу поздравили болельщиков с Новым годом. Видео

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Ukrainian Association of Football / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Гонконге 31 декабря прошла многотысячная акция протеста. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Десятки тысяч протестующих прошли маршем по центральному району Гонконга. Они требовали независимого расследования действий полиции, амнистии для арестованных демонстрантов и проведения выборов. Полиция арестовала в двух районах Гонконга пять человек. У них изъяли дубинки, молотки, гаечные ключи и кастеты. […]
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