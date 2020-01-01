Эксперты связали дорогостоящие покупки со снижением самооценки

01.01.2020, 11:30, Разное

Существует мнение, что дорогостоящими покупками люди повышают самооценку и чувствуют себя увереннее. По мнению экспертов в области медицины и психологии, в некоторых случаях крупные траты влияют на человека абсолютно противоположным образом.
Специалисты утверждают, что чаще всего трата денег на дорогие вещи действительно позволяет почувствовать свою «значимость» и повысить самооценку, но у некоторых, напротив, возникает «синдром самозванца», при котором человек чувствует себя «не в своей шкуре». Другими словами, совершая дорогостоящую покупку, люди считают, что подобную «привилегию» получили незаслуженно, а такое мнение в свою очередь влияет на снижение уверенности.

Эксперты в качестве одного из вариантов решения проблемы предлагают совершать дорогостоящие покупки перед важными датами. К примеру, ювелирные изделия можно приобрести перед свадьбой, помолвкой или днём рождения. Также не лишней станет работа над собой, в результате чего человек должен осознать, что траты оправданы и он этого заслуживает.



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