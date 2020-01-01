В РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах

С начала 2020 года РЖД отменили плату за посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.
До этого бесплатно пользоваться туалетами могли пассажиры поездов с билетом, при этом действовали несколько оговорок, и также льготники, передает РИА «Новости».
«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», – сказали в дирекции вокзалов.
До вступления новых правил в силу эта услуга действовала бесплатно на 80 вокзалах. На остальных бесплатно посетить туалет можно было, предъявив билет.
В октябре в РЖД заявили, что необходимость отмены платы за услугу обусловлена регулярными обращениями граждан, которые жаловались на стоимость данных услуг.
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Последнее: С начала 2020 года РЖД отменили плату за посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. До этого бесплатно пользоваться туалетами могли пассажиры поездов с билетом, при этом действовали несколько оговорок, и также льготники, передает РИА «Новости». «С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на […]
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