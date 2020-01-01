Учеными зафиксировано появление редчайших перламутровых облаков

01.01.2020, 11:21, Разное

Российскими учеными зафиксировано необычное природное явление — появление редчайших перламутровых облаков. По словам специалистов, данный факт является большой удачей.
Как объясняют эксперты, необычные облака появились в результате серии вспышек в стратосфере Земли, что удалось увидеть подле Полярного круга. Принято считать, что необычное природное явление гораздо красочнее и интенсивнее, чем северное сияние. Уникальность связана с тем, что стратосферным слоям попросту не свойственно иметь облака.

Стоит отметить, понижение температуры до 85 °C как раз и способствует появлению полярных стратосферных облаков. И в данном случае ученым посчастливилось лицезреть уникальное зрелище.

По словам специалистов, лучшее время для наблюдений данного явления — сумерки, когда Светило находится ниже горизонта на глубине 1-6 градусов. Большой интерес к перламутровым облакам объясняется тем, что они связаны с формированием в полярных областях озоновых дыр.



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Последнее: Российскими учеными зафиксировано необычное природное явление — появление редчайших перламутровых облаков. По словам специалистов, данный факт является большой удачей. Как объясняют эксперты, необычные облака появились в результате серии вспышек в стратосфере Земли, что удалось увидеть подле Полярного круга. Принято считать, что необычное природное явление гораздо красочнее и интенсивнее, чем северное сияние. Уникальность связана с тем, […]

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