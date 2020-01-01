В Болгарию поступил российский газ по «Турецкому потоку»

В Болгарию начал поступать газ из РФ по «Турецкому потоку», об этом сообщила болгарская компания «Булгаргаз».
Компания сообщила, что 30 декабря подписано дополнительное соглашение с «Газпром экспорт», согласно которому изменяется место доставки газа в Болгарию, передает РИА «Новости».
По документу, вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа, газ будет поступать с территории Турции.
«Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 млн левов (примерно 41 млн евро). Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 млн левов, которые не будут оплачены компанией «Булгаргаз» и болгарским потребителем природного газа», – отметила компания.
Также дополнительная выгода составит 4,6 млн левов из-за более низких тарифов «Булгартрансгаза» на вход «Странджа» по сравнению с Негру-Водэ.
Компания заверила, что снизит цены на газ для потребителей в первом квартале 2020 года. Болгария также займется доставкой газа в Грецию и Северную Македонию.
Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что страна сэкономит около 35 млн евро на платежах Румынии за транзит газа через «Турецкий поток».
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Последнее: В Болгарию начал поступать газ из РФ по «Турецкому потоку», об этом сообщила болгарская компания «Булгаргаз». Компания сообщила, что 30 декабря подписано дополнительное соглашение с «Газпром экспорт», согласно которому изменяется место доставки газа в Болгарию, передает РИА «Новости». По документу, вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа, газ будет поступать с территории Турции. «Финансовые выгоды […]
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