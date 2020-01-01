Мнение: Поздравление от батальона «Призрак»

Поздравление с новым 2020-м годом от бойцов батальона "Призрак".
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Поздравление с новым 2020-м годом от бойцов батальона "Призрак". Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Шиза и паранойя!»: попавшая в немилость Водонаева послала Бородину / 12 декабря
- В Крыму бойцовская собака после нападения покусала школьника / 28 декабря
- На вечеринке Ксения Бородина чуть не сбила маленькую девочку / 24 декабря
- ВВС Южной Кореи показали «разгром» истребителем F-35A гибрида «Куба» и «Панцирь-С1» / 14 декабря
- Мнение: Обещания и прогнозы / 13 декабря
- Наука: Ученые нашли и смогли заблокировать ген, ответственный за ожирение / 6 декабря
- SSJ-100 не смог вылететь в Москву из-за проблем с двигателем / 20 декабря
- Такие целебные горящие туры в Турцию / 23 декабря