Врач-гомеопат Михаил Лущик сообщил в СМИ, что злоупотребляющим алкоголем людям может помочь тиосульфат натрия, его используют разведчики.

Большинство вызовов врачей в новогодние праздники происходит из-за злоупотребления спиртным, тиосульфат натрия поможет не принимать лишнего, сообщил Луцик в эфире радио Sputnik.

«Могу посоветовать одно средство – это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками», – сообщил гомеопат.

Отмечается, что это средство используют для лечения алкоголизма, длительное употребление может помочь полностью отбить интерес употреблять спиртное. В малых дозах препарат считается эффективным средством, помогающим не перейти черту с алкоголем.

Вместе с тем у тиосульфата натрия есть ряд побочных эффектов, из-за передозировки возникает тошнота и диарея. Лущик также привел примеры менее радикальных способов борьбы с алкогольным отравлением на праздники.

«Надо стараться придерживаться меры и не перебарщивать с алкоголем. Если уж что-то пошло не так, то надо больше пить воды», – отметил он.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.

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Последнее: Врач-гомеопат Михаил Лущик сообщил в СМИ, что злоупотребляющим алкоголем людям может помочь тиосульфат натрия, его используют разведчики. Большинство вызовов врачей в новогодние праздники происходит из-за злоупотребления спиртным, тиосульфат натрия поможет не принимать лишнего, сообщил Луцик в эфире радио Sputnik. «Могу посоветовать одно средство – это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он […]