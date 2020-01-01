Оператор ГТС Украины отчитался о первом дне транзита российского газа

«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) начала работу и успешно транспортирует газ в соответствии с договором между Киевом и Москвой, сообщил руководитель предприятия Сергей Макогон.

«Первая ночь «Оператора ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», – сообщил Макогон в соцсетях, передает ТАСС.

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.

По расчетам Киева, ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.

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Последнее: «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) начала работу и успешно транспортирует газ в соответствии с договором между Киевом и Москвой, сообщил руководитель предприятия Сергей Макогон. «Первая ночь «Оператора ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», – сообщил Макогон […]