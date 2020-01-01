В центре культурного развития Магаса прошли обыски по делу о нападении на пост ДПС

В Магасе прошли обыски в центре культурного развития по делу о нападении на пост ДПС 31 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, в центре работал один из подозреваемых, Ахмед Имагожев, а директором центра является отец второго — 18-летнего Микаила Мизиева.

Уже установлено, кому принадлежала Lada Granta, на которой двое подозреваемых совершили нападение.

«На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас. Установлено, что владельцем транспортного средства является 48-летний Изнаур Мизиев, родившийся в Чечне, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа «, — рассказал источник. По его мнению, владелец автомобиля может быть близким родственником Микаила Мизиева.

Один из пострадавших в результате нападения — сотрудник наркополиции.

Нападение на пост ДПС при въезде в Магас произошло 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.

Позднее в пресс-службе МВД России заявили, что погиб сотрудник ГИБДД, 34-летний Зелимхан Кокорхоев. Источник «Интерфакса» говорил, что один из полицейских погиб на месте, второй умер в больнице от ран.

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Последнее: В Магасе прошли обыски в центре культурного развития по делу о нападении на пост ДПС 31 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам источника, в центре работал один из подозреваемых, Ахмед Имагожев, а директором центра является отец второго — 18-летнего Микаила Мизиева. Уже установлено, кому принадлежала Lada Granta, на которой двое подозреваемых совершили нападение. «На […]