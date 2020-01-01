Ким Чен Ын отказался от соблюдения моратория на ядерные испытания

01.01.2020, 10:57, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

«Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство», — цитирует его агентство ЦТАК (перевод «Интерфакс»).

Ким Чен Ын также объявил, что Северная Корея скоро продемонстрирует разработанный новый вид стратегического оружия.

Он не назвал точных сроков, пояснив, что это произойдет в недалеком будущем.

Ким Чен Ын предупредил, что КНДР продолжит работу над подобным вооружением до тех пор, пока США не откажутся от враждебной по отношению к Пхеньяну политики.

Ранее Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что такой мораторий — большое достижение американской дипломатии.

 



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