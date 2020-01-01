Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о помолвке

Мечты сбываются. Главное — правильно их загадывать.

Дорогой Дедушка Мороз, а можно мне пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела,

— написала Наталья, поздравляя семью Антуана с приобретением новой компании в декабре 2019-го. И вот новый, 2020-й год Водянова, как и загадывала, встретила с бриллиантовым кольцом — на том самом пальце.

Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020 мы готовы. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно, — подписала она снимок, на котором обнимает любимого мужчину, а на безымянном сверкает помолвочное кольцо.

Наталья Водянова и Антуан Арно

То, что дело к свадьбе, Наталья подтвердила в комментариях коротким «Да». А вот о том, как именно Антуан сделал ей предложение, рассказывать не стала.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го — Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).

Наталья Водянова и Антуан Арно Семья Натальи Водяновой в полном составе

О своих отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно Наталья рассказывала в интервью журналу Glamour в 2015 году:

У нас была не совсем любовь с первого взгляда. Сначала я открыла для себя исключительно талантливого, многогранного, чуткого и творческого человека. Как он играет на фортепиано! Мне было интересно узнавать его. А когда я осознала, насколько он прекрасен, то влюбилась без памяти. Правда, в начале отношений у нас, как и у многих пар, был период, когда каждый тянул одеяло на себя. Антуан — избалованный женским вниманием мужчина, он привык, что женщины хотят быть рядом с ним. Я тоже хочу быть с ним рядом, но я очень независима. И для меня отношения на равных — это приоритет.

А летом 2019-го раскрыла и некоторые подробности их с Антуаном семейного быта — в интервью газете The Telegraph. В частности, Наталья Водянова рассказала, что, несмотря на загруженный график работы и постоянную занятость не только в модельном бизнесе, но и в сфере благотворительности, большую часть домашних дел она выполняет сама. Также она призналась, что дом для нее всегда будет тем местом, где всем управляет женщина:

Это по-прежнему пространство, где доминируют женщины, и они же решают, чем кормить своего ребенка и что покупать в дом.

Наталья пояснила, почему не доверяет своему мужу Антуану Арно готовку:

Мой муж с трудом может приготовить даже яичницу. Для него это проблема. Но зато он всегда помогает мне укладывать младших детей спать.

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Последнее: Мечты сбываются. Главное — правильно их загадывать. Дорогой Дедушка Мороз, а можно мне пожелать, чтобы каждый завтрак в этом году был в Тиффани? Я себя очень хорошо вела, — написала Наталья, поздравляя семью Антуана с приобретением новой компании в декабре 2019-го. И вот новый, 2020-й год Водянова, как и загадывала, встретила с бриллиантовым кольцом — […]