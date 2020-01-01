Автоновости: Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

Впереди нас ждут затяжные новогодние выходные! Кто-то в это время будет активно передвигаться на автомобиле, а некоторые водители, наоборот, вовсе откажутся от поездок за рулем. Сегодня приводим несколько рекомендаций, которые пригодятся и первым, и вторым. Поехали!
С 1 по 8 января нас ждет целых восемь дней водительского счастья: спасибо тем, кто откажется от поездок на личном транспорте. Одних ждет море удовольствия от вождения по полупустым дорогам, других — удовольствие от долгожданного отдыха "без руля".
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Как сделать "каникулы" максимально комфортными для автовладельца и автомобиля в период всенародного "отмечания" Нового года и Рождества?
Приводим несколько важных рекомендаций, которые помогут провести праздники спокойно — как в техническом плане, так и в плане безопасности. Советы пригодятся и "отдыхающим", и тем, кто "рулит".
№1
Алкоголь — под контролем
Выпил — за руль не садись! Это самое главное правило, которые должны помнить все автомобилисты. В период празднований легко поддаться соблазну и "пригубить" спиртного. Многие считают, что достаточно просто выспаться пару-тройку часов, и содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе будет в норме — но это не так. Стандартные 100 грамм водки будут выводиться из организма мужчины весом 70 кг более 5 часов, а 300 грамм — почти сутки.
Если вы все-таки употребляете алкогольные напитки, то заранее обзаведитесь алкотестером. Такие приборы сейчас продаются во многих магазинах и на АЗС. Ориентироваться на цифры промилле не стоит, поскольку точностью эти устройства не блещут — достаточно лишь знать, что значение хоть сколь-либо отлично от нуля (допустимый уровень в РФ — 0,16 промилле на 1 л воздуха). И тогда лучше не вообще рисковать — вы будете чувствовать себя нормально, но все еще находитесь под влиянием алкоголя.
Наказание за "пьяную езду" — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 000 рублей. Но самое страшное — это угроза безопасности.
№2
Аккуратнее с парковкой
Стоит помнить, что неправильно припаркованный автомобиль — особенно "долгостой" — может сильно помешать коммунальным службам в уборке снега. Когда паркуетесь, учитывайте также и тот факт, что снегоуборщики оставляют по бокам от расчищаемой зоны снежные брустверы, из которых порой не так просто выехать.
Не оставляйте свои машины на бордюрах, тротуарах и во втором ряду. А если паркуете автомобиль надолго во дворе, то убедитесь, что оставили достаточно места для проезда транспорта экстренных служб — пожарных, скорой помощи и полиции. В Москве за стоянку на спецместах уже штрафуют!
№3
Контролируй заряд
В случае, если автомобиль не планируется использовать в ближайшую неделю-полторы, а на улице ударили морозы, то лучше демонтировать аккумуляторную батарею на время долгой стоянки и отнести в теплое место. Иначе по прошествии нескольких дней можно элементарно не запустить двигатель — на холоде батарея теряет заряд очень быстро, особенно изношенная.
В любом случае, даже если аккумулятор еще свежий, желательно проверить его напряжение с помощью мультиметра и при необходимости зарядить (или заменить на новый).
№4
Больше смазки — меньше проблем
Опытные автомобилисты знают, что к длительной стоянке тоже нужно готовиться. Перед тем, как оставить машину на "каникулы", следует обильно смазать уплотнители дверей силиконовой смазкой. Она вытесняет влагу и препятствует примерзанию резины, так что даже в "минуса" двери будут открываться нормально.
Еще один важный нюанс — это проветривание автомобиля перед стоянкой, чтобы температура в салоне приблизительно сравнялась с наружной. Для этого достаточно на пару минут открыть двери. В таком случае подтаявший снег не будет образовывать на машине ледяную корку, а значит, у вас не будет проблем с очисткой автомобиля после длительной стоянки.
№5
Осторожно, дети, сонные мухи и Шумахеры
Если вы решили на праздниках активно перемещаться за рулем, то будьте вдвойне на чеку! Во-первых, в период новогодних каникул на улицах особенно много детей и подростков, которые могут неожиданно выскочить на проезжую часть. В жилых зонах следует снижать скорость до минимально возможной.
Во-вторых, во время праздников на дороги выползают "сонные" водители, не успевшие отоспаться после вчерашнего застолья. Еще одна категория — лихачи, перед которыми открылись полупустые дороги. Просто будьте готовы к тому, что не все автомобилисты в этот период реагируют на изменения дорожной обстановки быстро или адекватно.
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Последнее: Впереди нас ждут затяжные новогодние выходные! Кто-то в это время будет активно передвигаться на автомобиле, а некоторые водители, наоборот, вовсе откажутся от поездок за рулем. Сегодня приводим несколько рекомендаций, которые пригодятся и первым, и вторым. Поехали! С 1 по 8 января нас ждет целых восемь дней водительского счастья: спасибо тем, кто откажется от поездок на личном транспорте. […]
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