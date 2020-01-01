Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil через суд добилась отмены штрафа в 2 млн долларов за нарушение американских санкций в отношении России, об этом сообщается в решении федерального судьи Джейн Бойл.
Согласно решению суда, американские власти в 2014 году установили слишком короткий срок Exxon Mobil на сворачивание контрактов с «Роснефтью», нарушавшие санкции.
«Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции», – уведомили в компании.
Напомним, в 2019 году Exxon Mobil и компания Production Cyprus стали разработчиками крупного месторождения природного газа на Кипре.
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Последнее: Нефтяная компания Exxon Mobil через суд добилась отмены штрафа в 2 млн долларов за нарушение американских санкций в отношении России, об этом сообщается в решении федерального судьи Джейн Бойл. Согласно решению суда, американские власти в 2014 году установили слишком короткий срок Exxon Mobil на сворачивание контрактов с «Роснефтью», нарушавшие санкции. «Exxon Mobil признает решение суда. […]
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