Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

01.01.2020, 10:44, Новости дня

Нефтяная компания Exxon Mobil через суд добилась отмены штрафа в 2 млн долларов за нарушение американских санкций в отношении России, об этом сообщается в решении федерального судьи Джейн Бойл.

Согласно решению суда, американские власти в 2014 году установили слишком короткий срок Exxon Mobil на сворачивание контрактов с «Роснефтью», нарушавшие санкции.

«Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции», – уведомили в компании.

Напомним, в 2019 году Exxon Mobil и компания Production Cyprus стали разработчиками крупного месторождения природного газа на Кипре.



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Последнее: Нефтяная компания Exxon Mobil через суд добилась отмены штрафа в 2 млн долларов за нарушение американских санкций в отношении России, об этом сообщается в решении федерального судьи Джейн Бойл. Согласно решению суда, американские власти в 2014 году установили слишком короткий срок Exxon Mobil на сворачивание контрактов с «Роснефтью», нарушавшие санкции. «Exxon Mobil признает решение суда. […]

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