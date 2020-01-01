Xiaomi Mi 10 Pro будет заряжаться на 100% в течение 35 минут

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит функцию быстрой зарядки, с помощью которой будет полностью заряжаться примерно за 35 минут. Согласно сведениям инсайдеров из Digital Chat, аппарат будет оснащен аккумулятором на 4,5 тысячи мАч.

На рынке данный девайс появится в первой половине 2020 года, однако точной информации о характеристиках пока не предоставлено. Впрочем, некоторые журналисты со ссылкой на источники в китайском бренде заявляют, что новинка получит функцию быстрой зарядки батареи – процесс продлится не более 35 минут, а ёмкость аккумулятора составит 4 500 мАч, что обеспечит приемлемую автономность.

Производительность Mi Charge Turbo может достигнуть 50 Вт, отмечают эксперты. Впрочем, появление самой системы стоит ожидать не ранее третьего квартала 2020 года, ведь разработчики до этого времени хотят обнаружить и устранить все недостатки. На сегодняшний день покупатели могут купить Mi Charge Turbo в версии на 30 Вт.

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