Ученые: Цельное молоко помогает предотвратить ожирение

Группа ученых из Канады провела исследование и определила, что цельное молоко предотвращает ожирение. Положительный эффект от употребления названного продукта в настоящее время изучается специалистами.

В больнице Святого Михаила в городе Торонто осуществили систематизацию и метаанализ 28 исследований на данную тему, проведенных ранее в семи странах. Наблюдения помогли понять, что те дети, которые ежедневно пили цельное молоко, на 40% имеют меньше шансов в перспективе набрать избыточный вес. Сравнение проводилось при изучении состояния здоровья малышей, в рацион которых включили продукт с уменьшенным содержанием жировых компонентов. В экспериментах приняли участие 21 тыс. мальчиков и девочек в возрасте 1-18 лет, которые употребляли цельное молоко. При этом в 18 из 28 исследований исследователи установили, что содержание жира не влияет на увеличение веса и не способно вызвать ожирение.

Специалисты заявляют о необходимости определения оснований, которые привели к положительному эффекту при употреблении детьми названного продукта. Новое исследование должно быть контролируемым и рандомизированным, тогда как ранее проводились лишь обсервационные наблюдения.

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