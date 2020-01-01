Мнение: НОВОГОДНИЙ ПУТИН ДЛЯ РАЗРЫВА «ШАБЛОНОВ» ОППОЗИЦИОНЕРАМ.

С НОВЫМ ГОДОМ ЛЮДИ ДОБРЫЕ. С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ. ВСЕХ БЛАГ И ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО В ЖИЗНИ И НАМ И НАШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ.
Источник: Конт
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Последнее: С начала 2020 года РЖД отменили плату за посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. До этого бесплатно пользоваться туалетами могли пассажиры поездов с билетом, при этом действовали несколько оговорок, и также льготники, передает РИА «Новости». «С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на […]
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