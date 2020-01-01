Мнение: Все познается в сравнении, или побочные явления деятельности Эльвиры Набиуллиной…

Когда в 2015 году главу российского Центробанка Эльвиру Набиулину признали лучшей из лучших банкирш в мире, то где-то в глубине души были позитивные ожидания на будущее. Но знающие люди писали еще тогда, что хорошим для нас все это не закончится. И вот сейчас все эти предсказания стали более чем очевидны…

Если сравнить деятельность Набиулиной на посту главы ЦБ по сравнению с другими главами, то мы получим интересные результаты. Среди руководили этой организацией за последние 20 лет, то она занимает первое место с конца!

За это время у руля ЦБ стояло три человека, это Виктор Геращенко, Сергей Игнатьев и Эльвира Набиулина. Так вот, при нынешнем руководстве ЦБ, российская экономика росла самыми низкими темпами.

Самый большой экономический рост при Набиулиной наша экономика показала в 4 квартале 2018 года. Тогда ВВП вырос на максимальное значение 2,7%. Самые худшие результаты были зафиксированы во 2 квартале 2015, тогда ВВП снизился на 3,5%. Если суммировать все результаты, то средние темпы роста нашей экономики при г-же Набиулиной составили 0,7% в год. Результаты берутся с III квартала 2013 по III квартал этого года.

Гораздо лучше результаты были при Сергее Игнатьеве. Такие цифры выглядят фантастикой сегодня, но в 4 кв. 2007 года и 1 кв. 2008 года наша экономика показывала рост 9,2%!!! Но при данном руководстве были зафиксированы и самые глубокие провалы -11,2%, так упала экономика России во втором квартале 2009 года. Средние темпы роста экономики при Игнатьеве составили 4,6%, то есть нынешнему руководству об этом можно только мечтать.

Но лучше всего наша экономика себя чувствовала, когда ЦБ возглавлял Виктор Геращенко. 11,4%, такой рост наша экономика показала в далеком I первом квартале 2000 года. В том году по темпам роста экономики мы даже обогнали Китай! Но Геращенко был у руля ЦБ мало, и средние темпы роста ВВП при нем составили 7,2%.

Почему все так происходит, почему по факту при самом лучшем банкире, по мнению иностранных коллег, наша экономика показывает такие скромные результаты? Может потому, что Эльвира Набиулина поставила главной задачей укрепление национальной валюты рубля, в ущерб интересам производства?

Это достигается благодаря изъятию ликвидности из нашей экономики. Набиулина забывает главный закон экономики, что денежная система государства, это как кровеносная система у человека, она должна быть здоровой и полнокровной. В противном случае, больной будет себя чувствовать плохо…

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Источник: Конт

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