Соседи вынудили Солнцева сдать жену-пенсионерку в клинику

В беседе с корреспондентом «Дни.ру» артист признался, что именно он упек жену-пенсионерку в больницу. Он утверждает, что у него просто-напросто не было другого выхода, ведь ему поставили ультиматум.

«Некоторые соседи поставили мне ультиматум – или вы ее отсюда забираете, или мы ее просто выселим. Вы поймите, могли начаться суды от сообщества соседей – собственников жилья, которые действительно могли выселить ее через суд. И я потерял бы квартиру. У меня не было выбора!» – заявил шоумен.

Солнцев утверждает, что обстановка в доме была действительно ужасной. Поэтому неудивительно, что живущие рядом люди стали возмущаться.

«В дом приходили люди незнакомые, воровали. Каждый день менты, каждый день разборки, ор», – вспоминает Гоген.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Дек 2019 в 3:10 PST

Тем не менее, мужчина отметил, что больше всего в этой ситуации его волновало лишь благополучие его жены-пенсионерки. В частности, ее здоровье. Ведь Катюша опускалась буквально на глазах.

«Все это могло закончиться большой трагедией. Я делал это все ради ее спасения», – признался Солнцев.

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