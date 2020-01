Трамп заявил, что Иран понесет полную ответственность за жертвы в американском посольстве в Ираке

Президент США Дональд Трамп 31 декабря в Twitter пригрозил Ирану из-за нападения на американское посольство в Ираке.

Американский лидер заявил, что Иран понесет полную ответственность за нападение и заплатит большую цену.

«Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!», – написал американский лидер.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

