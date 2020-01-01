В Украине выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата. Это следует из вступившего в силу закона о госбюджете на 2020 год.
Минимальная месячная зарплата повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 гривны (28,31 грн в час). В 2019 году она составляла 4173 гривны.
Кроме этого, прожиточный минимум с 1 января 2020 года составляет 2027 грн. Для детей в возрасте до шести лет он составляет 1179 грн; для детей от шести до 18 лет – 2218 грн; для трудоспособных лиц – 2102 грн; для лиц, утраливший трудоспособность – 1638 грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата. Это следует из вступившего в силу закона о госбюджете на 2020 год. Минимальная месячная зарплата повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 гривны (28,31 грн в час). В 2019 году она составляла 4173 гривны. Кроме этого, прожиточный минимум с 1 января 2020 года составляет 2027 грн. Для […]
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