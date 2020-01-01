Мнение: Да не надо вам замуж!

Певица Пелагея исполнила песню «Конь» и чуть не разрыдалась на сцене. Разводиться с тем, кого сама увела у беременной женщины, — больно и обидно. Поля, видимо, питала куриную надежду на то, что она для своего хоккеиста — особенная, и вот её — он точно не бросит, потому что — любовь.



Фото: Соцсети

Особенных женщин нет. Есть мужики, которые изменяют, и есть мужики, которые не изменяют. Дело — не в женщине, а в моральном компасе мужчины.

Изменял с тобой — изменит и тебе. Это — та самая правда жизни, которую любая курица пытается отпихнуть от себя своей корявой лапой.

Однако сегодня поговорим не об этом, а о том, почему бабе, которая ещё не оправилась от предыдущих отношений, в нашем обществе принято желать тут же завести новые.

Дмитрий Нагиев утешил плачущую Пелагею сердечным пожеланием:

Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще.

Пелагея ещё не развелась. Даже рога, наставленные хоккеистом, спилить не успела, а добрый друг ей уже желает найти нового мужика.

И я бы не писала об этом пост, если бы не наблюдала подобные пожелания на каждом шагу.

В своё время Светка Бондарчук пожелала только что похоронившей мужа Божене не отчаиваться и выйти замуж.

Пожалуй, процитирую:

Божена, я понимаю, какой у тебя сейчас непростой момент, и он может продлиться у тебя очень долго. Но мне кажется, ты сильная, и я уверена, что ты еще выйдешь замуж.

Нашей бабе на каждом ходу желают мужчину. Желают бабы. Желают мужики. Будто бы без мужика наша баба — неполноценное чмо.

Это — такая дремучесть, что я даже не знаю, что и сказать.

Девки, да не надо вам замуж. Вот, вообще, не надо. Что вы там забыли, кроме обязанностей?

И Пелагее мужика нового не надо. Пусть погуляет, повеселится. Деньги есть. Дочка есть. Вот зачем ей — сука! — мужик?!

Ну, правда: за-чем?

А Божене на пятом десятке лет — зачем ей-то замуж? У неё муж позавчера повесился, а какая-то дура желает ей снова потащиться в ЗАГС.

Идиотизм чистой воды. И под гнётом этого общероссийского идиотизма наши бабы цепляются за мужиков. Мужиков, которые ничего из себя не представляют и по факту на фиг не впёрлись.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Певица Пелагея исполнила песню «Конь» и чуть не разрыдалась на сцене. Разводиться с тем, кого сама увела у беременной женщины, — больно и обидно. Поля, видимо, питала куриную надежду на то, что она для своего хоккеиста — особенная, и вот её — он точно не бросит, потому что — любовь. Фото: Соцсети Особенных женщин нет. […]