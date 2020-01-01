В Китае выпустили электроседан в 3 раза дешевле Tesla Model S

Китайский стартап Xiaopeng Motors выпустил электроседан, который в три раза дешевле Tesla Model S. В салоне использованы высококачественные отделочные материалы, имеется виртуальная панель приборов с 10,25-дюймовым экраном и дисплей мультимедиа диагональю 14,27 дюйма.
Производственные площади компании, основанной в 2014 году, расположены в Гуанчжоу. Предлагается выпуск нескольких версий новинки. Базовый вариант электромобиля Xpeng P7 получил задний привод и электромотор мощностью 260 л. с. при 390 Н⋅м крутящего момента. Установлен аккумулятор на 81 кВт/ч, что обеспечивает пробег до 500 км по действующему в Китае стандарту NEDC. Кузов машины имеет безрамочные двери, в штатное оборудование входит автопилот третьего уровня. Электрический седан по своим ценовым характеристикам приближается к Tesla Model 3. Стоимость авто составляет 350 тыс юаней (3,16 млн рублей).
Предусмотрен выпуск более мощной версии с пробегом 550 км, а также 650 км. За дополнительный ресурс батареи покупателям нужно будет заплатить на 20-30 тыс юаней, самая производительная версия обойдется в 370 тыс. юаней (3,28 млн рублей).
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Последнее: Китайский стартап Xiaopeng Motors выпустил электроседан, который в три раза дешевле Tesla Model S. В салоне использованы высококачественные отделочные материалы, имеется виртуальная панель приборов с 10,25-дюймовым экраном и дисплей мультимедиа диагональю 14,27 дюйма. Производственные площади компании, основанной в 2014 году, расположены в Гуанчжоу. Предлагается выпуск нескольких версий новинки. Базовый вариант электромобиля Xpeng P7 получил задний […]
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