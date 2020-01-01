В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность

С 1 января 2020 года в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины в связи со вступлением в силу соответствующего закона №27-IX.

Согласно закону, ст. 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о гарантиях нардепам депутатской неприкосновенности и непривлечения к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

30 августа 2019 года 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. Этот документ 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону.

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон в целом. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого, 18 декаб был принят во втором чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».

Согласно этому документу, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины. Кроме того, согласно принятым поправкам, ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных разыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призывали президента ветировать закон, так как он, по их мнению, снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев.

27 декабря глава государства Владимир Зеленский подписал этот закон. Он был опубликован в парламентской газете «Голос України» 28 декабря и также вступает в силу с 1 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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