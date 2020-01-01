«Теперь у нас общая отметина»: Леонид Агутин и его дочь сделали одинаковую татуировку

Леонид Агутин и его дочь сделали одинаковую татуировку в виде слова Liberamento. Идею предложила 20-летняя Елизавета, рассказал музыкант своим фолловерам в Instagram.

Творческим людям так дорого понятие свободы, что решение было воплощено в жизнь буквально сразу же в преддверии Нового года. И хотя используемые шрифты отличаются, но смысловое единство сохранено. Общая метка, одна на двоих, важна для знаменитого певца и любящего родителя.

О духовном родстве со своими детьми многим остается только мечтать, поэтому с такой гордостью Агутин представил символическое тату поклонникам. Многим оригинальное решение пришлось по душе, однако некоторые знатоки отметили, что у девушки оно смотрится лучше.

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