На сегодняшний день существует уже немало версий, почему Киев пошёл на столь кровавое преступление, сбив малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом.

Понятно, что во всех сценариях в главных ролях фигурируют Нидерланды и исполнившая приказ Украина. Заметен был и след США. Но для чего?

Существует версия, что основная причина кроется в проекте первого «Северного потока». Украинские диспетчеры завели лайнер в зону боевых действий, где он и был сбит, чтобы США получили повод для введения антироссийских санкций, которые, по их расчету, должны были ударить по энергетическому рынку России.

В 2014 году продление первой ветки «Северного потока» должно было проходить именно с голландскими газовыми компаниями, однако после крушения самолета процесс сотрудничества был заморожен. Но тогда почему сегодня Нидерланды готовы помочь России с расследованием, запросив материалы по делу рейса МН17?

Всё просто: источники энергии у Голландии заканчиваются, а значит, нужно возвращаться к дружеским переговорам с Москвой. «Северный поток», выходя на берег Германии, разделялся на два потока, один из которых уходил в сторону Гамбурга. Примерно 10% акций от него принадлежало голландцам.

Труба доходит до Гамбурга, где есть самое большое газовое хранилище в Европе. По другую сторону голландской границы есть ещё одно подземное хранилище, в котором у «Газпрома» в аренде около 50% активной мощности на 30 лет вперед. Соответственно, Нидерланды получали газ оттуда, поскольку это основа всей европейской газовой индустрии. Однако данное месторождение просто начинает заканчиваться.

Если изучить новостную повестку, то можно обнаружить, что Голландию нередко потряхивает, поскольку почва так себя ведет в тех местах, где извлекается газ. Выходит, что чем больше будет добываться ресурсов, тем больше землетрясений ощутят на себе Нидерланды.

Голландские власти сказали «стоп», поэтому с каждым годом объемы добычи снижаются. Если раньше выкачивалось по 100 млрд кубометров, то уже в планах на 2021 год планка снижена до 12 млрд.

Так, к 2023 году добыча газа будет прекращена окончательно. Придется дружить с Россией, что невозможно, пока расследование крушения «Боинга» не будет завершено.

А ведь именно Голландия предложила Путину продолжить третью трубу «Северного потока», предназначенную исключительно для неё. Россия потребовала технико-экономическое обоснование для решения вопроса, на что газовые компании объединенными усилиями сказали, что им на это надо полтора года, до конца 2014 года.

И вот падает самолет, летевший из Голландии. Совпадение? Не думаю.

Источник: Конт

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