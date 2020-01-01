В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка в 2020 году

Пресс-служба российского представительства Jaguar Land Rover пояснила о новинках, ожидающих рынок в 2020 году. Специалисты отметили, что стоимость авто вырастет в связи с увеличением ставок на утилизационный сбор.

Уже в начале весны поклонники авто данной марки смогут увидеть в салонах Jaguar F-Type 2021, к осени ожидается выход нового Land Rover Defender. Первый из автомобилей на данный момент доступен для предзаказа. Цены стартуют от 5715 000 рублей. Под капотом F-Type установлен 300-сильный мотор с четырьмя цилиндрами с нагнетателем. Покупатель может выбрать также комплектацию с двигателем V6 с мощностью 380 л.с. и V8 с 575 «лошадьми». Все варианты работают с 8-ступенчатой КПП Quickshift. Эта трансмиссия может управляться вручную с помощью селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Полностью раскрыть потенциал модели можно только при максимальной комплектации. Приятно порадует покупателей система тихого запуска Quiet Start.

Специалисты компании Jaguar Land Rover также предупредили о росте цен на машины на 1,5% — 2,5%. Это связано с увеличением ставок на утилизационный сбор с 1 января 2020 года. Изменения не коснутся электромобиля Jaguar I-Pace.

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