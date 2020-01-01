Пригожин отреагировал на критику Пугачевой со стороны Соседова

01.01.2020, 8:04, Разное

Популярный продюсер Иосиф Пригожин выразил свое мнение по поводу критики известных деятелей отечественной эстрады, которые уже десятилетиями выступают на сцене. Напомним, что недавно музыкальный критик Сергей Соседов предложил артистам, находящимся не в лучших кондициях, завершить свои выступления. В частности, эксперт имел ввиду Аллу Пугачеву, которая, по его словам, «еле дышит».
Пригожин отметил, что в корне не согласен с подобным мнением, ведь таким образом люди пытаются обесценить великих исполнителей. «Никто не может запретить выступать ни Пугачевой, ни другим знаменитостям», — заявил продюсер. В данной профессии не существует возраста, когда артист должен уходить на пенсию – каждый выбирает этот момент самостоятельно.

В заключении Пригожин прокомментировал высказывание певца Прохора Шаляпина, считающего, что время легендарных исполнителей уже прошло и сейчас они лишь «уродуют отечественную эстраду». Продюсер посоветовал певцу «сделать хоть что-то в этой жизни», чтобы критиковать великих деятелей.



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Последнее: Популярный продюсер Иосиф Пригожин выразил свое мнение по поводу критики известных деятелей отечественной эстрады, которые уже десятилетиями выступают на сцене. Напомним, что недавно музыкальный критик Сергей Соседов предложил артистам, находящимся не в лучших кондициях, завершить свои выступления. В частности, эксперт имел ввиду Аллу Пугачеву, которая, по его словам, «еле дышит». Пригожин отметил, что в корне […]

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