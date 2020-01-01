Актриса Анна Хилькевич воспитывает «двойняшек»

01.01.2020, 8:04, Разное

Российская актриса Анна Хилькевич и бизнесмен Артур Волков воспитывают «двойняшек». Лишь недавно артистка прекратила скрывать лицо младшей дочери, а недавно показала фото обеих девочек во Всемирной сети.
Известная артистка дала интервью в СМИ и позволила сделать несколько снимков. Младшую дочь актрисы зовут Мария. В своём Instagram-аккаунте знаменитость разместила две фотографии своей семьи, сделанные в разное время, что вызвало восторг у её многочисленных поклонников. Девочки, отметили подписчики, фактически имеют одинаковую внешность. Сама звезда пошутила в микроблоге, что у неё «двойняшки», «вторая просто на 2,5 года опоздала».

Фотоснимки вызвали положительные отзывы. Наряду с этим, одна из подписчиц попросила Анну Хилькевич объяснить ситуацию с её якобы разводом с супругом. На данный вопрос популярная актриса ответила: «Не дождётесь».



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