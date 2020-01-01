Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны

Борис Корчевников во время интервью со звездой
сериала «Солдаты» Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Его
воспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал,
почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ.
«Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне,
как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо себя вел», – рассказывал
шоумен.
Борис верил, что, если будет вести себя хорошо, родитель
вернется. Однако с отцом Вячеславом Орловым, который более 30 лет служил директором
Театра имени Пушкина, Корчевников встретился,
только когда ему исполнилось 13 лет.
В беседе с музыкантом Олегом Митяевым ведущий шоу «Судьба
человека» тоже говорил о маме. Борис рассказывал, что родительница растила его в строгости,
ему часто доставалось за непослушание.
«Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю.
Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать
детей. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают
дома», – отметил шоумен.
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Откровенничал Борис и о личной жизни. В разговоре с актрисой
Еленой Пановой ведущий дал понять, что потерял надежду жениться. Посетовал, что
ему уже 37 лет, а вторую половинку он так и не встретил. Оказывается,
знаменитость боится одиночества, тревожится, что никогда не создаст семью.
«Мне всегда страшно… Я сам человек, который живет
профессией, и много таких, и мне всегда страшно, что ничего в жизни не
останется. Дела ты можешь лишиться в какой-то момент, даже самого прекрасного
дела, которое очень увлекает», – рассказал Борис Корчевников в интервью со звездой сериала «Сваты» Даниилом Белых.
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Ведущий шоу «Судьба человека» сообщил также детали своей
болезни. Несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на
слуховом нерве. Общаясь с участником группы «Иванушки
International» Кириллом Андреевым телеведущий раскрыл подробности
перенесенной операции – трепанации черепа.
«Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это
такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в
жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в
эти дни», – делилась телезвезда.
Шоумен отмечал, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Однако
теперь его распекают за полноту, которую он приобрел из-за терапии. Из-за лишнего веса его критикуют не только зрители, но и продюсеры программы.
«Я за последние несколько месяцев немного поправился,
потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось
читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к
этому с улыбкой», – пояснял ведущий шоу «Судьба человека» Борис
Корчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.
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Последнее: Борис Корчевников во время интервью со звездой сериала «Солдаты» Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Его воспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал, почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ. «Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо […]
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