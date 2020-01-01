Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны

Борис Корчевников во время интервью со звездой

сериала «Солдаты» Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Его

воспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал,

почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ.

«Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне,

как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо себя вел», – рассказывал

шоумен.

Борис верил, что, если будет вести себя хорошо, родитель

вернется. Однако с отцом Вячеславом Орловым, который более 30 лет служил директором

Театра имени Пушкина, Корчевников встретился,

только когда ему исполнилось 13 лет.

В беседе с музыкантом Олегом Митяевым ведущий шоу «Судьба

человека» тоже говорил о маме. Борис рассказывал, что родительница растила его в строгости,

ему часто доставалось за непослушание.

«Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю.

Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать

детей. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают

дома», – отметил шоумен.

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 5 Ноя 2019 в 8:44 PST

Откровенничал Борис и о личной жизни. В разговоре с актрисой

Еленой Пановой ведущий дал понять, что потерял надежду жениться. Посетовал, что

ему уже 37 лет, а вторую половинку он так и не встретил. Оказывается,

знаменитость боится одиночества, тревожится, что никогда не создаст семью.

«Мне всегда страшно… Я сам человек, который живет

профессией, и много таких, и мне всегда страшно, что ничего в жизни не

останется. Дела ты можешь лишиться в какой-то момент, даже самого прекрасного

дела, которое очень увлекает», – рассказал Борис Корчевников в интервью со звездой сериала «Сваты» Даниилом Белых.

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 27 Ноя 2019 в 12:45 PST

Ведущий шоу «Судьба человека» сообщил также детали своей

болезни. Несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на

слуховом нерве. Общаясь с участником группы «Иванушки

International» Кириллом Андреевым телеведущий раскрыл подробности

перенесенной операции – трепанации черепа.

«Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это

такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в

жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в

эти дни», – делилась телезвезда.

Шоумен отмечал, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Однако

теперь его распекают за полноту, которую он приобрел из-за терапии. Из-за лишнего веса его критикуют не только зрители, но и продюсеры программы.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился,

потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось

читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к

этому с улыбкой», – пояснял ведущий шоу «Судьба человека» Борис

Корчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 24 Ноя 2019 в 1:41 PST

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Последнее: Борис Корчевников во время интервью со звездой сериала «Солдаты» Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Его воспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал, почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ. «Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо […]