Мнение: Новогодних чудес не бывает (Я и моя мышь) // Виолетта Крымская

До Нового года всего несколько часов. Ненавижу. Праздник зимой, что за радость. Лучше бы мы праздновали Новый год не зимой, а летом, например, в июле. Не нравится моя идея? Неделька всероссийского отпуска посредине лета!

И вообще раньше праздновали Новый год по природе осмыслено. Например — собрали урожай — ура, закончился год. Или прошёл день зимнего солнцестояния — ура солнышко стало больше. Весной — тоже понятно. А какой дурак придумал 1 января?! Да ладно знаю я его. Гай Юлий Цезарь. Ну, римлянин можно было понять, они налоги собрали, подсчитали и закрыли финансовый год пьянкой. Молодцы. Мы чему радуемся? И на кой этот календарь блюдем уже много веков.

Еще один ужасный новый год. Нее я не прорицательница. Не бывает рождественских чудес, не бывает. Вот только что «обрадовали». Зима мне только горе приносит. Увы. Так что раздражает эта праздничная суета? В старом году было хоть удавись, а в следующем тоже тьма кромешная.

Господи ещё и мышь вылезла. Залить эту нору цементом что ли или бетоном, а, вспомнила, — раствором. В прочем какая разница, главное заделать. Или ладно, пусть хоть она в гости заходит.

— Привет, говорят скоро Новый год. — Вежливо поздоровалась мышь. — Что будешь делать?

— Ничего, даже убивать не буду, пусть приходит. — Вяло улыбнулась я. — Куда от него деваться?!

— Ты что, его ж все ждут. — Мышь от любопытства даже забила хвостиком — Я точно знаю. Я слышала.

— Ну и нахрена он нужен? — Лениво процедила я.

— Я не знаю, но все люди радуются. — Заверещала мышь. Сама видела. — Кричат: «С Новым годом! С новым счастьем!»

— А старое мне куда девать?… — Мое итак плохое настроение резко ухудшилось, хотя кажется куда дальше. Но, оказывается, я себя плохо знаю. — Как-то радости не стало. В детстве, да, ждала, думала: «Ура, скоро Новый год».

— Так, это, м… эээ … сейчас как думаешь?

— Сейчас? Примерено так: «Твою мать, скоро опять Новый год…»

— Новый год, Рождество, ЧУДО. Неужели ты не веришь в чудо?!

— В чудо верила. — Покивав, для большей убедительности, я продолжила. — Как-то раз даже написала дедушке письмо. Такое:

«Дорогой Дедушка Мороз!

Я была хорошей весь год. (Подумала и дописала). Ну, почти весь год… (Подумала еще и дополнила). Ну, иногда была, так жду от тебя подарок. (Опять подумала и исправила). ПодаркОВ. Много. (Подумала и испугалась — вдруг всякой фигни надарит, дописала). Ой, да ладно! Куплю всё сама! Только наколдуй мне в Новом Году соответствующую зарплату!

Целую. Жду!»

— И что? — Купившаяся мышь захлопала глазами.— Что он ответит?

— Ни-ЧЕ-ГО. — По слогам произнесла я. Хмыкнула и добила — Нет его или он жадный тупица.

— Так ты совсем не чувствуешь приближение праздника? — Растерялась мышь

— Здрастее, ты глянь на стол. Там у монитора кроме пустых кружек, уже скопилась кожура от мандаринок! — Меня понесло. — Новый год к нам мчится, скоро все случится. Я уже праздную

— И тебе есть с кем встречать Новый год?

— Угу. Выбор охренеть. — Все больше и больше злилась я. — С друзьями. Могу в КОНТе. могу ВКонтакте .

— Значит ты одинокий человек?

— Не, одинокий, это когда даже в спаме нет поздравлений с Новым Годом. А меня только чуть-чуть предали… Новогоднее чудо… Ага. Я не то чтоб в него верила… Но так хотелось… И оно свершилось. 30-го обломали, 31-го добили. Чудо, только со знаком минус. Так что этот год плохой и дальше перспективы только мрачней… Надежда, сука, померла, а обещала умерить последней. Обманула. Хотя она не виновата, её убили. Не видать рая на земле и небо в алмазах то не для меня.

— Думаешь?

— У меня в голове куча мрачных мыслей о бессмысленности жизни и самоубийстве, но я их не трогаю. Это на Новый год. На десерт, так сказать…

— Ой. И что не будешь справлять.

— Буду. Тризну же тоже справляют. Даже что-нибудь приготовлю. В прошлый Новый год я отказалась пельменей. В этом попробую от мандаринок отказаться, надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 января… Но традиции не предам. Оливье сделаю. — Демонстративно распахнув дверцу холодильника я «удивилась» — Ёклм! Колбасы нет и мясо замочилось.

— Что делать? — растеряно захлопала глазами мышь.

— Не знаю. — Протянула я. Потом метнула на ней взгляд. Нет полвзгляда, точнее чуть блеснула глазами в её сторону. Помолчала. Тяжело вздохнула и продолжила. — В Азии очень уважают жареных крыс. Как ты думаешь — мышь сгодится?

Телепортация существует, точно вам говорю, вот была мышь и нет её. Ни звука, ни движения — просто исчезла.

— Не боись. — Мне стал жаль бедное животное. Она же не виновата в моих неудах. — На новогоднем столе, не должно быть блюд из животного, год которого наступает, а нынче год Крысы. По китайскому, или черт знает по какому, календарю. Вылазь

— Я мышь. — Еле слышно раздалось из-под раковины.

— Да ты что?! Вылазь, шуток, что ли не понимаешь.

— Ага, шуток. Ты б глаза свои видела. Я чуть не описалась.

— Глаза да, глаза не «добры» сама боюсь. -— Протянула я. ¬ — На крупы….

Перепуганная мышь не вышла. Мда… Я кажется переборщила….

— Да перестань. Кстати, мне подарочки все же были. Читатели прислали. Не ожидала. Спасибо им. Так что поживем еще маленько. Вылась, я тебя не съем. Сегодня точно. Сыр будешь? В честь праздника и благодаря читателям.

На сыр она согласилась. А какая мышиная душа устоит перед ароматным кусочком?!

За окном долбанул фейерверк .

— Что уже?

—Ага, с Новым годом.

Вот, как-то так…

Виолетта Крымская.

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Источник: Конт

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