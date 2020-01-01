Мнение: Новогодних чудес не бывает (Я и моя мышь) // Виолетта Крымская

До Нового года всего несколько часов. Ненавижу. Праздник зимой, что за радость. Лучше бы мы праздновали Новый год не зимой, а летом, например, в июле. Не нравится моя идея? Неделька всероссийского отпуска посредине лета!
И вообще раньше праздновали Новый год по природе осмыслено. Например — собрали урожай — ура, закончился год. Или прошёл день зимнего солнцестояния — ура солнышко стало больше. Весной — тоже понятно. А какой дурак придумал 1 января?! Да ладно знаю я его. Гай Юлий Цезарь. Ну, римлянин можно было понять, они налоги собрали, подсчитали и закрыли финансовый год пьянкой. Молодцы. Мы чему радуемся? И на кой этот календарь блюдем уже много веков.
Еще один ужасный новый год. Нее я не прорицательница. Не бывает рождественских чудес, не бывает. Вот только что «обрадовали». Зима мне только горе приносит. Увы. Так что раздражает эта праздничная суета? В старом году было хоть удавись, а в следующем тоже тьма кромешная.
Господи ещё и мышь вылезла. Залить эту нору цементом что ли или бетоном, а, вспомнила, — раствором. В прочем какая разница, главное заделать. Или ладно, пусть хоть она в гости заходит.
— Привет, говорят скоро Новый год. — Вежливо поздоровалась мышь. — Что будешь делать?
— Ничего, даже убивать не буду, пусть приходит. — Вяло улыбнулась я. — Куда от него деваться?!
— Ты что, его ж все ждут. — Мышь от любопытства даже забила хвостиком — Я точно знаю. Я слышала.
— Ну и нахрена он нужен? — Лениво процедила я.
— Я не знаю, но все люди радуются. — Заверещала мышь. Сама видела. — Кричат: «С Новым годом! С новым счастьем!»
— А старое мне куда девать?… — Мое итак плохое настроение резко ухудшилось, хотя кажется куда дальше. Но, оказывается, я себя плохо знаю. — Как-то радости не стало. В детстве, да, ждала, думала: «Ура, скоро Новый год».
— Так, это, м… эээ … сейчас как думаешь?
— Сейчас? Примерено так: «Твою мать, скоро опять Новый год…»
— Новый год, Рождество, ЧУДО. Неужели ты не веришь в чудо?!
— В чудо верила. — Покивав, для большей убедительности, я продолжила. — Как-то раз даже написала дедушке письмо. Такое:
«Дорогой Дедушка Мороз!
Я была хорошей весь год. (Подумала и дописала). Ну, почти весь год… (Подумала еще и дополнила). Ну, иногда была, так жду от тебя подарок. (Опять подумала и исправила). ПодаркОВ. Много. (Подумала и испугалась — вдруг всякой фигни надарит, дописала). Ой, да ладно! Куплю всё сама! Только наколдуй мне в Новом Году соответствующую зарплату!
Целую. Жду!»
— И что? — Купившаяся мышь захлопала глазами.— Что он ответит?
— Ни-ЧЕ-ГО. — По слогам произнесла я. Хмыкнула и добила — Нет его или он жадный тупица.
— Так ты совсем не чувствуешь приближение праздника? — Растерялась мышь
— Здрастее, ты глянь на стол. Там у монитора кроме пустых кружек, уже скопилась кожура от мандаринок! — Меня понесло. — Новый год к нам мчится, скоро все случится. Я уже праздную
— И тебе есть с кем встречать Новый год?
— Угу. Выбор охренеть. — Все больше и больше злилась я. — С друзьями. Могу в КОНТе. могу ВКонтакте .
— Значит ты одинокий человек?
— Не, одинокий, это когда даже в спаме нет поздравлений с Новым Годом. А меня только чуть-чуть предали… Новогоднее чудо… Ага. Я не то чтоб в него верила… Но так хотелось… И оно свершилось. 30-го обломали, 31-го добили. Чудо, только со знаком минус. Так что этот год плохой и дальше перспективы только мрачней… Надежда, сука, померла, а обещала умерить последней. Обманула. Хотя она не виновата, её убили. Не видать рая на земле и небо в алмазах то не для меня.
— Думаешь?
— У меня в голове куча мрачных мыслей о бессмысленности жизни и самоубийстве, но я их не трогаю. Это на Новый год. На десерт, так сказать…
— Ой. И что не будешь справлять.
— Буду. Тризну же тоже справляют. Даже что-нибудь приготовлю. В прошлый Новый год я отказалась пельменей. В этом попробую от мандаринок отказаться, надо же выяснить, отчего мне так плохо 1 января… Но традиции не предам. Оливье сделаю. — Демонстративно распахнув дверцу холодильника я «удивилась» — Ёклм! Колбасы нет и мясо замочилось.
— Что делать? — растеряно захлопала глазами мышь.
— Не знаю. — Протянула я. Потом метнула на ней взгляд. Нет полвзгляда, точнее чуть блеснула глазами в её сторону. Помолчала. Тяжело вздохнула и продолжила. — В Азии очень уважают жареных крыс. Как ты думаешь — мышь сгодится?
Телепортация существует, точно вам говорю, вот была мышь и нет её. Ни звука, ни движения — просто исчезла.
— Не боись. — Мне стал жаль бедное животное. Она же не виновата в моих неудах. — На новогоднем столе, не должно быть блюд из животного, год которого наступает, а нынче год Крысы. По китайскому, или черт знает по какому, календарю. Вылазь
— Я мышь. — Еле слышно раздалось из-под раковины.
— Да ты что?! Вылазь, шуток, что ли не понимаешь.
— Ага, шуток. Ты б глаза свои видела. Я чуть не описалась.
— Глаза да, глаза не «добры» сама боюсь. -— Протянула я. ¬ — На крупы….
Перепуганная мышь не вышла. Мда… Я кажется переборщила….
— Да перестань. Кстати, мне подарочки все же были. Читатели прислали. Не ожидала. Спасибо им. Так что поживем еще маленько. Вылась, я тебя не съем. Сегодня точно. Сыр будешь? В честь праздника и благодаря читателям.
На сыр она согласилась. А какая мышиная душа устоит перед ароматным кусочком?!
За окном долбанул фейерверк .
— Что уже?
—Ага, с Новым годом.
Вот, как-то так…
Виолетта Крымская.
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Источник: Конт
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