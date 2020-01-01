С января 2020 года в РФ изменятся правила дорожного движения

Как известно, уже с начала 2020 года на территории Российской Федерации будут действовать обновленные правила дорожного движения. Эксперты считают, что далеко не все нововведения одобрены автовладельцами.

Например, с января грядущего года россияне, владеющие микроавтобусами и грузовыми машинами, не смогут парковать данные транспортные средства во дворах. Чиновники уверяют, что данная поправка к ПДД поможет избежать сценария, когда машины пожарных или скорой помощи не смогут проехать к месту вызова в связи с перекрытой дорогой. Помимо этого, в скором времени будет запрещен выезд на проезжую часть без номера, даже если транспортное средство было приобретено недавно в салоне.

Теперь процедурой выдачи номеров смогут заняться и автодилеры, что ускорит процесс передачи всей информации в ГИБДД. Для многодетных семей с 2020 года будет отменен транспортный налог. Впрочем, данная поправка касается лишь тех, чьи доходы не превышают размера прожиточного минимума на человека.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как известно, уже с начала 2020 года на территории Российской Федерации будут действовать обновленные правила дорожного движения. Эксперты считают, что далеко не все нововведения одобрены автовладельцами. Например, с января грядущего года россияне, владеющие микроавтобусами и грузовыми машинами, не смогут парковать данные транспортные средства во дворах. Чиновники уверяют, что данная поправка к ПДД поможет избежать сценария, […]