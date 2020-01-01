«Не забывайте про категорический императив»

Предновогоднее пожелание Тимура Шаова.

1

Бывает, на звёзды глядишь из окна своей кухни

И видишь такую гармонию, жизнь такую…

Одна там сверхновая вспыхнет, другая потухнет.

А в нашем продмаге просроченной рыбой торгуют.

Сегодня никто не отыщет созвездие Зайца.

Вообще мало кто различает в нас Козерогов.

Товарищ, я был в Эрмитаже, там толпы китайцев!

Ты спросишь, при чём тут китайцы? Да просто их много.

Нас, избранных, мало, товарищ, мы все на учёте

В ГАИ, в Пенсионном, в Налоговой, в Военкомате.

А звёздное небо у этих людей не в почёте.

И шторы задёрнуть пытаются в нашей палате.

ПРИПЕВ

Товарищ, болят мои раны, душевные раны болят,

А эти тупые бакланы на звёзды смотреть не велят!

Товарищ, повсюду бойницы и смотрят на нас из бойниц

«Юрлица», товарищ, «физлица», и нет человеческих лиц.

Уйдёшь ли во власть, в монастырь, в запой,

Всегда с собой бери

Звёздное небо над головой,

Нравственный закон внутри.

2

Философа Канта дразнили хануриком с детства.

За впалую грудь, худобу и за грязные пятки.

А он отвечал «человек — это цель, а не средство»,

Имея в виду «а идите вы в жопу, ребятки».

Но эти «ребятки» — живучие, как аскариды

В ГАИ, в Пенсионном, в Налоговой, в Военкомате.

Засунь, говорят, своё звёздное небо в карт ридер

Давай, расплатись-ка за газ и за кильку в томате.

Тобою они могут вытереть пыль на комоде

И могут тобою размешивать сахар в стакане.

Но мы вместе с Кантом угодны старушке Природе

А эти козлы — беспонтовы, как хрен в целлофане.

ПРИПЕВ

Покуда привычные грабли не коснулись усталого лба,

Посмотрим на звёзды, по капле выдавливая раба.

Бегут из башки тараканы — лови их, товарищ, дави!

Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!

3

Вот есть, говорят, на Алтае деревня сектантов.

Живут они строго, живут по отцовским наказам.

Они верят в разум и молятся статуе Канта.

Их ловят, сажают, они всё равно верят в разум.

Бывает, идёшь по бульвару не слишком тверёзый.

Увидишь мерзавца и думаешь «щас плюну в рожу»

Но в небо случайно посмотришь, а там, сука, звёзды…

И думаешь : «Нет, Кант не стал бы плеваться в прохожих».

ПРИПЕВ

Открыв свою кильку в томате и рюмки по три накатив,

Не забывайте про Категорический Императив.

В Налоговой, в Военкомате, в палате, в Сенате, в дизбате

Не забывайте про Категорический Императив.

Уйдёшь ли во власть, в монастырь, в запой,

Всегда с собой бери

Звёздное небо над головой

Нравственный закон внутри.

Источник: Новая газета

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