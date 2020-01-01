«Не забывайте про категорический императив»

01.01.2020, 5:46, Разное

Предновогоднее пожелание Тимура Шаова.

1

Бывает, на звёзды глядишь из окна своей кухни
И видишь такую гармонию, жизнь такую…
Одна там сверхновая вспыхнет, другая потухнет.
А в нашем продмаге просроченной рыбой торгуют.
Сегодня никто не отыщет созвездие Зайца.
Вообще мало кто различает в нас Козерогов.
Товарищ, я был в Эрмитаже, там толпы китайцев!
Ты спросишь, при чём тут китайцы? Да просто их много.
Нас, избранных, мало, товарищ, мы все на учёте
В ГАИ, в Пенсионном, в Налоговой, в Военкомате.
А звёздное небо у этих людей не в почёте.
И шторы задёрнуть пытаются в нашей палате.

ПРИПЕВ

Товарищ, болят мои раны, душевные раны болят,
А эти тупые бакланы на звёзды смотреть не велят!
Товарищ, повсюду бойницы и смотрят на нас из бойниц
«Юрлица», товарищ, «физлица», и нет человеческих лиц.
Уйдёшь ли во власть, в монастырь, в запой,
Всегда с собой бери
Звёздное небо над головой,
Нравственный закон внутри.

2

Философа Канта дразнили хануриком с детства.
За впалую грудь, худобу и за грязные пятки.
А он отвечал «человек — это цель, а не средство»,
Имея в виду «а идите вы в жопу, ребятки».
Но эти «ребятки» — живучие, как аскариды
В ГАИ, в Пенсионном, в Налоговой, в Военкомате.
Засунь, говорят, своё звёздное небо в карт ридер
Давай, расплатись-ка за газ и за кильку в томате.
Тобою они могут вытереть пыль на комоде
И могут тобою размешивать сахар в стакане.
Но мы вместе с Кантом угодны старушке Природе
А эти козлы — беспонтовы, как хрен в целлофане.

ПРИПЕВ

Покуда привычные грабли не коснулись усталого лба,
Посмотрим на звёзды, по капле выдавливая раба.
Бегут из башки тараканы — лови их, товарищ, дави!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!

3

Вот есть, говорят, на Алтае деревня сектантов.
Живут они строго, живут по отцовским наказам.
Они верят в разум и молятся статуе Канта.
Их ловят, сажают, они всё равно верят в разум.
Бывает, идёшь по бульвару не слишком тверёзый.
Увидишь мерзавца и думаешь «щас плюну в рожу»
Но в небо случайно посмотришь, а там, сука, звёзды…
И думаешь : «Нет, Кант не стал бы плеваться в прохожих».

ПРИПЕВ

Открыв свою кильку в томате и рюмки по три накатив,
Не забывайте про Категорический Императив.
В Налоговой, в Военкомате, в палате, в Сенате, в дизбате
Не забывайте про Категорический Императив.
Уйдёшь ли во власть, в монастырь, в запой,
Всегда с собой бери
Звёздное небо над головой
Нравственный закон внутри.

Источник: Новая газета



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