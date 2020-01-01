Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым

Чаще других на диванах студии Дмитрия
Борисова в ушедшем, 2019 году, сидел основатель группы «На-на» Бари Алибасов. Музыкальный
продюсер с удовольствием участвовал в разборках с родственниками своей супруги народной
артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Алибасов пытался примирить
жену с наследницами: Анастасией Ворониной-Франсишку и Ольгой Шукшиной. Много
лет Лидия Николаевна не могла найти с дочками общего языка, с Анастасией она не
общалась 46 лет, а с Ольгой шесть лет. Отпрыски упрекали знаменитость,
дескать, та любит только их сестру Марию Шукшину.
Отметим, что попытка Бари
Алибасова успехом не увенчалась. Более того, шоумен поплатился за связь с Борисовым: у падчериц появились претензии к продюсеру.
Ольга Шукшина потребовала от музыкального деятеля отказ от претензий на творческое
наследие Василия Шукшина. Основатель группы «На-на», как оказалось, в случае
смерти Лидии Николаевны может претендовать на часть собственности актрисы в том
числе и интеллектуальную. Взамен младшая дочь народной артистки обещала
оставить продюсера в покое. Алибасов, визировать предложенные документы
отказался, чем еще больше настроил против себя Ольгу.
Иногда за скандального
продюсера приходилось отдуваться его сыну Бари Алибасову-младшему. В студии «Пусть
говорят» отпрыск музыкального менеджера информировал народ о состоянии продюсера,
когда тот в начале лета оказался в больнице из-за отравления средством для
промывки труб «Крот».
Редакторы «Пусть говорят»
делали рейтинги не только на дрязгах знаменитого семейства. В студии ток-шоу обсуждали
тревожные новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. У звезды сериала «Моя
прекрасная няня» по некоторым данным диагностирована глиобластома –
злокачественная опухоль мозга.
Именно в программе Дмитрия Борисова
фигурист Алексей Ягудин, который много лет дружит с Заворотнюк и ее супругом Петром
Чернышевым, рассказал, что рядом с домом звезды сериала «Моя прекрасная няня» все
лето дежурила скорая помощь. Это косвенно подтвердило слухи о нездоровье Анастасии
Заворотнюк.
Несколько выпусков программы
«Пусть говорят» Дмитрий Борисов и его редакторы посвятили скандалу вокруг
умершей певицы Юлии Началовой. Именно в эфире Первого канала экс-возлюбленный
вокалистки, хоккеист Александр Фролов, рассказал о судебных тяжбах, в которые
звезда ввязалась незадолго до кончины.
Фролов судился с Началовой
из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной
квартире артистки. При жизни певица заявила, что денег от
спортсмена так и не увидела, а расписку о получении средств она давала в невменяемым
состоянии. Юлия требовала аннулировать сделку.
После кончины артистки в Сети
началась травля Александра Фролова. Хоккеиста обвиняли в смерти певицы. Якобы
он довел Юлию Началову до больницы, затеяв разборки из-за квартиры.
После выхода в эфир выпуска «Пусть говорят», где Фролов представил свою версию событий, отношение
к нему поменялось. Организация «Весенние инвестиции», которым Началова еще при
жизни продала долг хоккеиста, отказались от иска. Спортсмен, в свою очередь, забыл
о встречных претензиях к компании. В многомиллионном споре была поставлена точка.
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