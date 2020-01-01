Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым

Чаще других на диванах студии Дмитрия

Борисова в ушедшем, 2019 году, сидел основатель группы «На-на» Бари Алибасов. Музыкальный

продюсер с удовольствием участвовал в разборках с родственниками своей супруги народной

артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов пытался примирить

жену с наследницами: Анастасией Ворониной-Франсишку и Ольгой Шукшиной. Много

лет Лидия Николаевна не могла найти с дочками общего языка, с Анастасией она не

общалась 46 лет, а с Ольгой шесть лет. Отпрыски упрекали знаменитость,

дескать, та любит только их сестру Марию Шукшину.

Отметим, что попытка Бари

Алибасова успехом не увенчалась. Более того, шоумен поплатился за связь с Борисовым: у падчериц появились претензии к продюсеру.

Ольга Шукшина потребовала от музыкального деятеля отказ от претензий на творческое

наследие Василия Шукшина. Основатель группы «На-на», как оказалось, в случае

смерти Лидии Николаевны может претендовать на часть собственности актрисы в том

числе и интеллектуальную. Взамен младшая дочь народной артистки обещала

оставить продюсера в покое. Алибасов, визировать предложенные документы

отказался, чем еще больше настроил против себя Ольгу.

Иногда за скандального

продюсера приходилось отдуваться его сыну Бари Алибасову-младшему. В студии «Пусть

говорят» отпрыск музыкального менеджера информировал народ о состоянии продюсера,

когда тот в начале лета оказался в больнице из-за отравления средством для

промывки труб «Крот».

Редакторы «Пусть говорят»

делали рейтинги не только на дрязгах знаменитого семейства. В студии ток-шоу обсуждали

тревожные новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. У звезды сериала «Моя

прекрасная няня» по некоторым данным диагностирована глиобластома –

злокачественная опухоль мозга.

Именно в программе Дмитрия Борисова

фигурист Алексей Ягудин, который много лет дружит с Заворотнюк и ее супругом Петром

Чернышевым, рассказал, что рядом с домом звезды сериала «Моя прекрасная няня» все

лето дежурила скорая помощь. Это косвенно подтвердило слухи о нездоровье Анастасии

Заворотнюк.

Несколько выпусков программы

«Пусть говорят» Дмитрий Борисов и его редакторы посвятили скандалу вокруг

умершей певицы Юлии Началовой. Именно в эфире Первого канала экс-возлюбленный

вокалистки, хоккеист Александр Фролов, рассказал о судебных тяжбах, в которые

звезда ввязалась незадолго до кончины.

Фролов судился с Началовой

из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной

квартире артистки. При жизни певица заявила, что денег от

спортсмена так и не увидела, а расписку о получении средств она давала в невменяемым

состоянии. Юлия требовала аннулировать сделку.

После кончины артистки в Сети

началась травля Александра Фролова. Хоккеиста обвиняли в смерти певицы. Якобы

он довел Юлию Началову до больницы, затеяв разборки из-за квартиры.

После выхода в эфир выпуска «Пусть говорят», где Фролов представил свою версию событий, отношение

к нему поменялось. Организация «Весенние инвестиции», которым Началова еще при

жизни продала долг хоккеиста, отказались от иска. Спортсмен, в свою очередь, забыл

о встречных претензиях к компании. В многомиллионном споре была поставлена точка.

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