К дебюту готовится новый флагманский внедорожник Volkswagen. Автомобиль, который построен на базе Teramont, был замечен на тестах. Премьера новинки намечена на первую половину 2020 года.

Ожидается, что авто станет самым большим SUV среди уже существующих моделей бренда. Перед новинкой Volkswagen выпустил концепт SMV в апреле 2019, в ходе специальной презентации в Китае. От прототипа новинку будут отличать измененная оптика и бамперы. Массивная передняя панель, сенсорный блок управления климатом и электроселектор КПП остались без изменений, как и другие детали интерьера. Автомобиль стал длиннее на 61 мм (5100 мм). Что касается технической составляющей, то машина укомплектована 2,5-литровым V-образным двигателем-«шестеркой», мощностью 299 л.с. Опционально будет устанавливаться 2-литровый турбомотор с 186 и 220 л.с. Трансмиссией выступает 7-ступенчатый «робот» DSG7. Можно будет выбрать переднеприводный и полноприводный вариант.

Сообщается, что автомобиль будет оснащен системой стабилизации, адаптивным круиз-контролем с функцией предотвращения столкновений, трехфазным климат-контролем, системами удержания полосы движения, контроля слепых зон, автоматическим головным светом, ассистентом парковки, мультимедийной системой с большим тачскрином, камерами кругового видеообзора, стеклянной крышей с люком и блокировкой дифференциала.

Папарацци сделали фото новинки, которое появилось в Сети. Автомобиль планируют выпускать в Китае.

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Последнее: К дебюту готовится новый флагманский внедорожник Volkswagen. Автомобиль, который построен на базе Teramont, был замечен на тестах. Премьера новинки намечена на первую половину 2020 года. Ожидается, что авто станет самым большим SUV среди уже существующих моделей бренда. Перед новинкой Volkswagen выпустил концепт SMV в апреле 2019, в ходе специальной презентации в Китае. От прототипа новинку […]