Мнение: С Новым красивым годом!

Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно — продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего — цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год — а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья!

С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как в песне — сбудется, что снится! Хей-хоп!

Ну и да — картинка для бодрости:

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно — продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего — цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год — а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья! С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как […]