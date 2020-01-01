Мнение: С Новым красивым годом!

01.01.2020, 4:35, Разное

Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно — продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего — цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год — а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья!

С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как в песне — сбудется, что снится! Хей-хоп!

Ну и да — картинка для бодрости:

Источник: Размышления вольного социолога



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Последнее: Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно — продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего — цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год — а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья! С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как […]

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