Новый год для политзэка

Как и куда писать арестантам: все адреса по одной ссылке.

В 2020 год мы входим с длинным списком политических заключенных. В списках «Мемориала» на конец 2019-го — 628 человек преследуемых по политическим мотивам. Но надо понимать, что в списки правозащитных организаций попадают только те, чьи дела стали достаточно резонансными или чьи родные смогли добраться до правозащитников. Из 628 — 421 встречает новый год в местах лишения свободы. Остальные — под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Быт заключенных состоит из скудной лагерной баланды, утренних поверок, тюремной робы, колючей проволоки и зачастую насилия. Единственный способ вырваться из этих будней — книги и письма с напоминанием о том, что есть другая жизнь. Освободившиеся рассказывают, что письма позволяют вдохнуть воздуха, понять, что их ждут, что верят в их невиновность, и сохранять рассудок до возвращения.

Политические заключенные отличаются от обычных несправедливо осужденных тем, что попали в тюрьму за убеждения, за то, чтобы наша с вами жизнь была лучше. Наши письма возвращают эту веру в то, что борьба была не напрасна.

В РФ XXI века в тюрьме оказываются не только за политические убеждения, но и за религиозные. Они в равной степени нуждаются в нашей поддержке.

Ниже мы публикуем адреса политических заключенных. Конечно, это не весь список людей, чьи судьбы были разрушены силовиками по политическим мотивам. В список не вошли те, кто находится под домашним арестом (при такой мере пресечения, как правило, нельзя писать письма), а также люди, которых «Мемориал» считает «вероятными жертвами политических репрессий», и 207 человек, которые преследуются по политическим мотивам без лишения свободы. Про все дела можно прочитать на сайте «Мемориала».

Важные примечания относительно писем:

Прежде, чем писать письмо заключенному, — прочитайте про него. Легче писать человеку, которого вы себе представляете. Не подходите к переписке формально. Лучше написать длинное письмо двум людям, чем разослать формальные поздравления всем.

Адреса людей, которые находятся в СИЗО, могут изменяться. Если вы будете писать после праздников, лучше уточнять адрес. Это можно сделать на сайте Мемориала, проекта «РосУзник» или тематических сайтах, посвященных конкретным делам.

Не забывайте, что все люди разные. Они сидят за свои убеждения, и эти убеждения для них дороги. Так, например, мусульмане не празднуют Новый Год, а анархисты, как правило, атеисты и поздравления с рождеством могут оказаться не очень уместными.

…Список, к сожалению, пополняется.

Александра Крыленкова

правозащитницаПолитическиеЗа религию

Источник: Новая газета

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