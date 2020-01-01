Тимати шокировал громким признанием

Рост продюсера – 170 сантиметров. При этом артист всегда выбирает крупных женщин. До этого он встречался с моделью Аленой Шишковой, которая была на шесть сантиметров его выше. Сейчас его возлюбленной является 178-сантиметровая Анастасия Решетова.

Как оказалось, выбор исполнителя неслучаен. Все дело в его комплексах. Об этом он заявил на своей странице в инстаграм-аккаунте после того, как один из фанатов задал вопрос: «Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие». «Комплексы маленького человека», – признался артист.

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Публикация от Black Star (@timatiofficial) 29 Дек 2019 в 8:53 PST

В комментариях тут же началось активное обсуждение этой темы. Многие подписчики нашли более подходящее название для этого.

«Комплекс Наполеона!» – заявила пользователь Сети.

К слову, дискуссию спровоцировал новый снимок Тимати. На нем он запечатлен с огромной кожаной сумкой Hermes. «За ингредиентами для оливье», – подписал фото музыкант.

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