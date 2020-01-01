Тимати шокировал громким признанием

Рост продюсера – 170 сантиметров. При этом артист всегда выбирает крупных женщин. До этого он встречался с моделью Аленой Шишковой, которая была на шесть сантиметров его выше. Сейчас его возлюбленной является 178-сантиметровая Анастасия Решетова.
Как оказалось, выбор исполнителя неслучаен. Все дело в его комплексах. Об этом он заявил на своей странице в инстаграм-аккаунте после того, как один из фанатов задал вопрос: «Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие». «Комплексы маленького человека», – признался артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях тут же началось активное обсуждение этой темы. Многие подписчики нашли более подходящее название для этого.
«Комплекс Наполеона!» – заявила пользователь Сети.
К слову, дискуссию спровоцировал новый снимок Тимати. На нем он запечатлен с огромной кожаной сумкой Hermes. «За ингредиентами для оливье», – подписал фото музыкант.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно — продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего — цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год — а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья! С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: ДНК-роботы морят рак голодом / 7 декабря
- Трагическая судьба Героев России / 12 декабря
- Мнение: Письмо: «Первые шаги, которые я задолжала» / 20 декабря
- Лариса Гузеева рассказала об алкогольной зависимости / 13 декабря
- Наука: Магнитная стимуляция поможет мозгу избавиться от аддикций / 29 ноября
- Российский хоккеист Фетисов назвал свою страну «самой опозорившейся» в истории спорта / 29 ноября
- Мнение: Интернет-магазин музейных сувениров. Глобальный общероссийский, один на всех / 23 декабря
- Франция в инсульте / 6 декабря