Мнение: Новый год

С наступающим и с наступившим Новым годом. Хочу поблагодарить всех, кто меня читает и иногда смотрит. Большое вам всем спасибо.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно — продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего — цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год — а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья! С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как […]
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