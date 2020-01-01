Мнение: Новогодние ачивки

Новогодние ачивки

АТАКА МЕРТВЕЦОВ — продолжить бухать после 1 января

ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА — закончить праздновать 7 января

МЕССИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — запустить весь запас фейерверков

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ — начать праздновать заранее

КРАСНЫЙ БАРОН — встретить НГ в самолете

СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД — рано закончить всю выпивку

ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ — уйти из хаты сразу после полуночи

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ — не найти хату на НГ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! — не пить на НГ

РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС — вписаться на чужой хате

ПРОЛЕТАРИАТ — работать на НГ

СОЛДАТ — праздновать НГ в армии

ОКОПНАЯ КРЫСА — сожрать всю еду до НГ

ШТУРМТРУППЕН — разгромить хату

ШВЕЙЦАРИЯ — праздновать у себя дома

КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — замерзнуть по пути в магазин

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ — праздновать НГ с соседями по дому

ЭРНСТ ЮНГЕР — отпраздновать на нескольких хатах

СТАНИСЛАВ КАТЧИНСКИЙ — найти выпивку и хату в невозможных условиях

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО! — пить только водку

КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ — пить только пиво

ФЕРДИНАНД ФОШ — пить только вино

ШОТЛАНДСКИЙ ВОЛЫНЩИК — пить только виски

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЗ НАД ИПРОМ — пить только абсент

БИТВА ПРИ ШАМПАНИ — обойтись бокалом шампанского

ЮТЛАНДСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ — из напитков употреблять только алкоголь

АНГЛИЙСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН — обойтись чашкой чая

ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — праздновать в турецком курорте

82-Я ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ США — прийти под конец и пожрать нахаляву

ЭКИПАЖ ТАНКА — праздновать НГ в машине

ИТАЛЬЯНЕЦ — кинуть своих корешей и уйти праздновать к другим

АРДИТИ — пить без закуски

ТЯЖЕЛЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» — в одиночку выпить две бутылки водки

FLAMMENWERFER — обжечься бенгальским огнем

КРУШЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ — уронить ёлку

ГАВРИЛА ПРИНЦИП — развязать ссору в компании

ФРАНЦ ФЕРДИНАНД — вырубиться до НГ

НИКОЛАЙ II — не пойти праздновать, потому что не отпустила жена

ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ — накуриться кальяном

ГЕНРИ ГЮНТЕР (последний убитый в Первой мировой войне) — заболеть 30 декабря

ОКОПНЫЙ ГОЛОД — голодать всё 31 декабря

ОКОПНАЯ ДИАРЕЯ — отравиться

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН — смотреть первый канал и понимать, что программа не изменилась

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НОРФОЛКСКОГО ПОЛКА — потерять своих друзей по пути

SHELL SHOCK — получить петарду под ноги

ЧУДО НА МАРНЕ — успеть привезти выпивку за 5 минут до полуночи

КОМПЬЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ — прервать драку

АДСКИЙ ГАРЛЕМ — позвать на праздник чернокожего

ILS NE PASSERONT PAS — праздновать одному, предварительно послав всех знакомых

ОКОПНЫЙ НАЛЁТЧИК — прийти на хату, быстро выжрать всю еду и выпивку, и уйти

МООНЗУНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ — искупаться в проруби

РЕВОЛЮЦИЯ — отключить телевизор во время речи президента

МОЛОДОЙ ГИТЛЕР — вас никто не знает на хате

VIVA LA FRANCE — кушать только оливье

БОЙНЯ НИВЕЛЯ — привезти всем паленый алкоголь

ВЕРНЫЙ ПОДДАННЫЙ ГОСУДАРЯ — послушать речь президента

ПЛАН ШЛИФФЕНА — отпраздновать НГ в разных часовых поясах

ПАРИЖСКАЯ ПУШКА — выбить люстру пробкой от шампанского

ЮДЕНИЧ — выпить больше всех и не опьянеть

ТЕЛЕГРАММА ЦИММЕРМАНА — позвать друзей на застолье

НЕМЕЦКИЕ РЕПАРАЦИИ — оплатить ущерб за разрушенную хату

СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬ РУМЫНИЯ — избежать ответственности за нанесенный дому ущерб

СЕПАРАТНЫЙ МИР — оказаться «не при делах», когда речь зашла о оплате ущерба дому

ПАУЛЬ КЕРН — не спать все новогодние каникулы

ВОЕННЫЙ ЗАЁМЪ — взять в долг на выпивку

АМЕРИКАНСКИЙ КРЕДИТОР — занять в долг на выпивку

ВУДРО ВИЛЬСОН — обещать, что застолье пройдет мирно и тихо, но все происходит наоборот

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС — вписаться в драку за незнакомых людей

ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРВЕНТЫ — утащить утром остатки праздничного стола

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — напоить хозяина хаты и остаться вместо него

ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА — отключиться раньше всех, но проснуться и продолжить пить

ЖЕНСКIЙ БАТАЛЬОНЪ СМЕРТИ — отправить женщин за выпивкой

МАРИЯ БОЧКАРЁВА — будучи девушкой, перепить всех мужчин за столом

БЕГ К МОРЮ — завязать скандал за последнюю бутылку алко в магазине

ВОЙНА, КОТОРАЯ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ВСЕМ ВОЙНАМ — набухаться так, чтобы бросить пить после этого

БИТВА НА СОММЕ — сесть пьяным за руль

БИТВА ПРИ ПАШЕНДЕЙЛЕ — встретить НГ в паршивую погоду

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ — отключиться в самый разгар праздника

НЕМЕЦКИЙ ОКОП — прибрать все после праздника

ЛИГА НАЦИЙ — помириться после драки

ПО ФЛАНДРИИ СКАЧЕТ СМЕРТЬ — дотащить до дома всех друзей после праздника

GAS GAS GAS ALARM — надышаться запалами от пиротехники

ВОКУА — взорвать в одной точке весь запас петард

МОМЧИЛО ГАВРИЧ — быть самым молодым на празднике

АРГОНСКИЙ ЛЕС — сходить на ёлочный базар 31-го числа и оценить качество ёлок

ЦАРЬ ТАНК — попытаться съесть всё на столе, но в итоге осилить только оливье

ВЗГЛЯД НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЯРДОВ — посмотреть всю праздничную программу на первом канале

ЯРОСЛАВ ГАШЕК — начать праздновать с Рождества по григорианскому календарю, а закончить в Новый год по юлианскому

МАТА ХАРИ — быть единственной девушкой на хате

ГАЗОВАЯ АТАКА КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ — зайти в туалет после всех

БОЛЬШЕВИК — кардинально изменить свою жизнь после НГ

КОРОЛЕВСКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА — выйти в магазин, чтобы купить ещё выпивки

БОЛЬШАЯ БЕРТА — перелить 20 литров алкоголя в большой бутыль

ОКОПНАЯ СТОПА — отморозить ноги

ВЫСОТЫ ВЕРДЕНА — залезть пьяным на горку и кататься

БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ РОМАНСЫ — петь на застолье

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД — оказаться на улице в сильный мороз

ДВОРЯНСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ — не напиваться в стельку и вести себя адекватно

МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК — тихо и спокойно отпраздновать НГ в кругу семьи

https://m.vk.com/ww1boy — цинк

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новогодние ачивки АТАКА МЕРТВЕЦОВ — продолжить бухать после 1 января ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА — закончить праздновать 7 января МЕССИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — запустить весь запас фейерверков БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ — начать праздновать заранее КРАСНЫЙ БАРОН — встретить НГ в самолете СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД — рано закончить всю выпивку ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ — уйти из хаты сразу после полуночи ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ […]