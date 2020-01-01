Мнение: Новогодние ачивки

Новогодние ачивки
АТАКА МЕРТВЕЦОВ — продолжить бухать после 1 января
ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА — закончить праздновать 7 января
МЕССИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — запустить весь запас фейерверков
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ — начать праздновать заранее
КРАСНЫЙ БАРОН — встретить НГ в самолете
СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД — рано закончить всю выпивку
ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ — уйти из хаты сразу после полуночи
ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ — не найти хату на НГ
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! — не пить на НГ
РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС — вписаться на чужой хате
ПРОЛЕТАРИАТ — работать на НГ
СОЛДАТ — праздновать НГ в армии
ОКОПНАЯ КРЫСА — сожрать всю еду до НГ
ШТУРМТРУППЕН — разгромить хату
ШВЕЙЦАРИЯ — праздновать у себя дома
КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — замерзнуть по пути в магазин
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ — праздновать НГ с соседями по дому
ЭРНСТ ЮНГЕР — отпраздновать на нескольких хатах
СТАНИСЛАВ КАТЧИНСКИЙ — найти выпивку и хату в невозможных условиях
ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО! — пить только водку
КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ — пить только пиво
ФЕРДИНАНД ФОШ — пить только вино
ШОТЛАНДСКИЙ ВОЛЫНЩИК — пить только виски
ЗЕЛЕНЫЙ ГАЗ НАД ИПРОМ — пить только абсент
БИТВА ПРИ ШАМПАНИ — обойтись бокалом шампанского
ЮТЛАНДСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ — из напитков употреблять только алкоголь
АНГЛИЙСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН — обойтись чашкой чая
ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — праздновать в турецком курорте
82-Я ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ США — прийти под конец и пожрать нахаляву
ЭКИПАЖ ТАНКА — праздновать НГ в машине
ИТАЛЬЯНЕЦ — кинуть своих корешей и уйти праздновать к другим
АРДИТИ — пить без закуски
ТЯЖЕЛЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» — в одиночку выпить две бутылки водки
FLAMMENWERFER — обжечься бенгальским огнем
КРУШЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ — уронить ёлку
ГАВРИЛА ПРИНЦИП — развязать ссору в компании
ФРАНЦ ФЕРДИНАНД — вырубиться до НГ
НИКОЛАЙ II — не пойти праздновать, потому что не отпустила жена
ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ — накуриться кальяном
ГЕНРИ ГЮНТЕР (последний убитый в Первой мировой войне) — заболеть 30 декабря
ОКОПНЫЙ ГОЛОД — голодать всё 31 декабря
ОКОПНАЯ ДИАРЕЯ — отравиться
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН — смотреть первый канал и понимать, что программа не изменилась
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НОРФОЛКСКОГО ПОЛКА — потерять своих друзей по пути
SHELL SHOCK — получить петарду под ноги
ЧУДО НА МАРНЕ — успеть привезти выпивку за 5 минут до полуночи
КОМПЬЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ — прервать драку
АДСКИЙ ГАРЛЕМ — позвать на праздник чернокожего
ILS NE PASSERONT PAS — праздновать одному, предварительно послав всех знакомых
ОКОПНЫЙ НАЛЁТЧИК — прийти на хату, быстро выжрать всю еду и выпивку, и уйти
МООНЗУНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ — искупаться в проруби
РЕВОЛЮЦИЯ — отключить телевизор во время речи президента
МОЛОДОЙ ГИТЛЕР — вас никто не знает на хате
VIVA LA FRANCE — кушать только оливье
БОЙНЯ НИВЕЛЯ — привезти всем паленый алкоголь
ВЕРНЫЙ ПОДДАННЫЙ ГОСУДАРЯ — послушать речь президента
ПЛАН ШЛИФФЕНА — отпраздновать НГ в разных часовых поясах
ПАРИЖСКАЯ ПУШКА — выбить люстру пробкой от шампанского
ЮДЕНИЧ — выпить больше всех и не опьянеть
ТЕЛЕГРАММА ЦИММЕРМАНА — позвать друзей на застолье
НЕМЕЦКИЕ РЕПАРАЦИИ — оплатить ущерб за разрушенную хату
СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬ РУМЫНИЯ — избежать ответственности за нанесенный дому ущерб
СЕПАРАТНЫЙ МИР — оказаться «не при делах», когда речь зашла о оплате ущерба дому
ПАУЛЬ КЕРН — не спать все новогодние каникулы
ВОЕННЫЙ ЗАЁМЪ — взять в долг на выпивку
АМЕРИКАНСКИЙ КРЕДИТОР — занять в долг на выпивку
ВУДРО ВИЛЬСОН — обещать, что застолье пройдет мирно и тихо, но все происходит наоборот
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС — вписаться в драку за незнакомых людей
ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРВЕНТЫ — утащить утром остатки праздничного стола
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — напоить хозяина хаты и остаться вместо него
ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА — отключиться раньше всех, но проснуться и продолжить пить
ЖЕНСКIЙ БАТАЛЬОНЪ СМЕРТИ — отправить женщин за выпивкой
МАРИЯ БОЧКАРЁВА — будучи девушкой, перепить всех мужчин за столом
БЕГ К МОРЮ — завязать скандал за последнюю бутылку алко в магазине
ВОЙНА, КОТОРАЯ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ВСЕМ ВОЙНАМ — набухаться так, чтобы бросить пить после этого
БИТВА НА СОММЕ — сесть пьяным за руль
БИТВА ПРИ ПАШЕНДЕЙЛЕ — встретить НГ в паршивую погоду
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ — отключиться в самый разгар праздника
НЕМЕЦКИЙ ОКОП — прибрать все после праздника
ЛИГА НАЦИЙ — помириться после драки
ПО ФЛАНДРИИ СКАЧЕТ СМЕРТЬ — дотащить до дома всех друзей после праздника
GAS GAS GAS ALARM — надышаться запалами от пиротехники
ВОКУА — взорвать в одной точке весь запас петард
МОМЧИЛО ГАВРИЧ — быть самым молодым на празднике
АРГОНСКИЙ ЛЕС — сходить на ёлочный базар 31-го числа и оценить качество ёлок
ЦАРЬ ТАНК — попытаться съесть всё на столе, но в итоге осилить только оливье
ВЗГЛЯД НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЯРДОВ — посмотреть всю праздничную программу на первом канале
ЯРОСЛАВ ГАШЕК — начать праздновать с Рождества по григорианскому календарю, а закончить в Новый год по юлианскому
МАТА ХАРИ — быть единственной девушкой на хате
ГАЗОВАЯ АТАКА КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ — зайти в туалет после всех
БОЛЬШЕВИК — кардинально изменить свою жизнь после НГ
КОРОЛЕВСКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА — выйти в магазин, чтобы купить ещё выпивки
БОЛЬШАЯ БЕРТА — перелить 20 литров алкоголя в большой бутыль
ОКОПНАЯ СТОПА — отморозить ноги
ВЫСОТЫ ВЕРДЕНА — залезть пьяным на горку и кататься
БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ РОМАНСЫ — петь на застолье
ЛЕДЯНОЙ ПОХОД — оказаться на улице в сильный мороз
ДВОРЯНСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ — не напиваться в стельку и вести себя адекватно
МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК — тихо и спокойно отпраздновать НГ в кругу семьи
https://m.vk.com/ww1boy — цинк
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Новогодние ачивки АТАКА МЕРТВЕЦОВ — продолжить бухать после 1 января ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА — закончить праздновать 7 января МЕССИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — запустить весь запас фейерверков БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ — начать праздновать заранее КРАСНЫЙ БАРОН — встретить НГ в самолете СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД — рано закончить всю выпивку ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ — уйти из хаты сразу после полуночи ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ […]
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