Медики рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие эксперты назвали изменения, происходящие в человеческом организме после отказа от спиртного. Сообщается, что она заметны чаще всего, если человек до этого употреблял алкоголь примерно по 5 дней в неделю.

Главврач немецкой клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмила Мальмейстер отметила, что поначалу стоило бы отказаться от вредной привычки примерно на 30 дней. При таком сценарии, первые улучшения будут заметны уже на исходе первой недели. Во-первых, у человека повысится качество сна, во-вторых – будет восстановлена печень, повысится работоспособность.

Через 30 дней после отказа от алкоголя снизится давление, а вот здоровье кожи и концентрация, напротив – повысятся. После этого человек, как правило, понимает, что способен контролировать тягу к вредной привычки. Если воздерживаться от спиртного целый год, это приведёт к ускорению процессов пищеварения и избавлению от лишнего веса.

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Последнее: Немецкие эксперты назвали изменения, происходящие в человеческом организме после отказа от спиртного. Сообщается, что она заметны чаще всего, если человек до этого употреблял алкоголь примерно по 5 дней в неделю. Главврач немецкой клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмила Мальмейстер отметила, что поначалу стоило бы отказаться от вредной привычки примерно на 30 дней. При таком сценарии, […]