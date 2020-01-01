«Я не губернатор Шиеса»

В Архангельской области новый мусорный скандал.

— А почему я должен туда ехать? Я все-таки губернатор Архангельской области, а не Шиеса. Я по-особенному отношусь к тому, как процесс организован, как только со мной выходили на диалог, я всегда в него вступал. Далеко не все готовы к диалогу с губернатором и способны задавать вопросы, не демонстрируя свою неприязнь. Я хочу быть там, где есть что-то созидающее, а не там, где есть неприятие, — так архангельский губернатор Игорь Орлов в прямом эфире, организованном местным интернет-изданием 29.ru, ответил на вопрос, когда он поедет на Шиес.

За полтора года противостояния, сделавшего Архангельскую область самой горячей точкой на карте экологических протестов страны, ее глава ни разу не соизволил побывать там, где его избиратели защищают свою землю от превращения во всероссийскую свалку.

Собравшийся на третий срок лидер федеральных антирейтингов Орлов не намерен вносить Шиес даже в график своего де-факто уже начавшегося предвыборного тура.

Впрочем, то, что Орлов не идет «туда, где есть неприятие», не спасает его от неприятностей, и снова в связи с «мусорной» повесткой. На днях действующие в области операторы ТКО написали обращение губернатору с требованием отложить переход на новую систему обращения с мусором. Причина — полная неготовность региона. И немудрено: вместо организации инфраструктуры для работы новой схемы по утилизации местного мусора, областные чиновники все усилия бросили на продавливание полигона для московского мусора.

У архангельской власти не очень хорошо получается управлять регионом, зато очень хорошо — создавать скандалы. И вот 16 компаний из разных районов области объединились в Региональную ассоциацию операторов твердых коммунальных отходов и уже от ее лица публично напомнили Орлову, что новый региональный оператор — компания «ЭкоИнтегратор» — не готов к переходу на новую схему обращения с ТКО. В обращении, которое есть в распоряжении редакции, указано, что почти нигде в области регоператором не заключены договоры с субподрядчиками на вывоз, обработку и утилизацию или захоронение мусора.

Как указано в документе, вместо этого

местному бизнесу настоятельно рекомендуют заключить договор с посредником — микропредприятием «ЭкоПрофи» с уставным капиталом 10 000 рублей.

Многие местные операторы ТКО — представители малого и среднего бизнеса — вообще не смогли поучаствовать в тендерах на субподряды с регоператором из-за установленного последним неподъемного размера денежного обеспечения заявки — более 100 млн рублей.

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Как полагают авторы письма, все это приведет к мусорному коллапсу уже во время новогодних праздников. При этом с 1 января жители области начнут платить за вывоз мусора в 3-4 раза больше, чем раньше: тариф для жильцов многоквартирных домов установлен на предельном уровне и составляет 120 рублей в месяц с человека.

Участники ассоциации в письме предлагают губернатору отложить переход на новую схему на полгода ввиду полной неготовности регоператора к работе. Однако ранее федеральное минприроды уже назвало Архангельскую область одним из аутсайдеров мусорной реформы. На кону карьера Орлова, поэтому он в переговоры решил по традиции не вступать, заявив в том же интервью 29.ru, что категорически отказывается от переноса сроков и рекомендовал бизнесу «не писать письма, а работать».

Пресс-секретарь ООО «ЭкоИнтегратор» Денис Загайнов в комментарии для издания News29.ru сообщил, что контракты подписываются, правда, из 5 тендеров 4 не состоялись, поэтому теперь регоператор «сам выходит на перевозчиков и решает вопросы в индивидуальном порядке».

В переводе это означает, что, установив непомерные ставки для участия в тендерах, компания получила законную возможность заключать договоры без конкурса с теми и на тех условиях, которые ее устроят. Губернатор Орлов назвал это здоровой конкуренцией. Было бы любопытно узнать, совпадает ли его понимание конкуренции с позицией ФАС, но ведомство пока безмолвствует.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье

Источник: Новая газета

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