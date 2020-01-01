Военнослужащим США запретили пользоваться социальной сетью TikTok

01.01.2020, 2:30, Новости дня

Военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение для входа в китайскую социальную сеть TikTok. Об этом спикер армии Робин Очоа сообщил интернет-порталу Military.com 30 декабря. 

Он заявил, что приложение «считается киберугрозой». По словам Очоа, уведомление о возможной опасности TikTok разослали военным 16 декабря.

Аналогичную рекомендацию ранее озвучили ВМС США, отмечает портал. 

Миноброны США рекомендует «с осторожностью относиться к загружаемым приложениям, проверять телефоны на наличие необычных и нежелательных текстов», а также удалить TikTok, чтобы «избежать утечки личной информации». 

TikTok – китайская социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Она была запущена в 2016 году. Приложение для смартфонов доступно на 75 языках. По данным издания Business Of Apps, к концу 2018 года приложение TikTok для iOS скачали около 800 млн пользователей, для Android – около 9 млн. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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