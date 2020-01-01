WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов на базе Android и iOS

С 1 января 2020 года WhatsApp отказывается от поддержки для целого ряда смартфонов, работающих на телефонных операционных системах Android и iOS. Популярный мессенджер ранее уже закончил сотрудничество с ОС Windows Phone.

Об изменениях в принципах работы владельцы программы информировали пользователей ещё в конце весны 2019 года. Напомним, WhatsApp принадлежит Facebook, на странице социальной сети ее руководство обнародовало заявление о сворачивании программы поддержки устаревших версий операционок для «умных» телефонов. Подобное решение принято из-за нецелесообразности расходов для малоактуальных ОС и устройств.

Теперь воспользоваться услугами приложения смогут только владельцы девайсов на базе Android выше пятой версии и не меньше девятой модификации iOS. При этом для удобства клиентов некоторые смартфоны продолжили работать в WhatsApp по 31 января включительно. После этой даты поддержку программы прекратят окончательно.

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